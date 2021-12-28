Bir milyonluk kuyumcu soygunu: Çamurlu ayak içinden yakalandılar
Aydın'ın Didim ilçesindeki kuyumcuya girip, 1 milyon TL'nin üzerinde altın çalan biri kadın üç hırsız, çamurlu ayak izlerinden yola çıkılarak, polisin yaptığı çalışma ile yakalandı.
Olay, Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu
dükkanında 25 Aralık gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri kadın
üç hırsız gece geç saatlerde kuyumcu dükkanına girdi. Hırsızlar ilk iş olarak
işyerinin alarm kablosunu keserek, ardından yanında getirdikleri çantaya işyerinde
bulunan altın ve ziynet eşyalarını doldurdu. Güvenlik kameralarını da unutmayan
profesyonel hırsızlar, bilgisayarın hard diskini de çalarak işyerinden ayrıldı.
Olayın ertesi günü işyerine gelen işyeri sahibi olayı fark ederek, durumu polise
bildirdi.
"Çamurlu ayak izleri hırsızları yakalattı"
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri olay yerinde yaptıkları
incelemenin ardından soyulan işyerinde ve işyerinin dışında çamurlu ayakkabı
izleri tespit etti. Çamur izlerini takip eden polis ekipleri, izlerin bir eve
gittiğini tespit etti. İşyerinin ilerisindeki bir evde kalan kişilerle ilgili
araştırma yapan ve çevredeki diğer güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler
üç şüpheliyi tespit etti.
"Önce araçla keşif yapmışlar"
Güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkan emniyet güçleri, şüphelilerin
olay saatinden önce bölgede araçla keşif yaptıkları, olay sonrasında aracın
bölgeden geçtiği ve Didim'den İzmir'e gittiği ve ardından yeniden Didim'e geldiğini
tespit etti.
"Çalınan altınlar bulunamadı"
Soyulan işyerinin ise güvenlik kameralarına bakan şirketle, işyeri sahibi arasındaki sözleşmenin yeni sona erdiği ve işyeri sahibine haber verilemediği de öğrenilirken, işyerinden 1 milyon TL'nin üzerinde altın çalındığı öğrenildi. Yakalanan üç şüphelinin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, çalınan altınların ise akıbeti öğrenilemedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız