Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Asgari ücreti alkışladık, 'Emekli gündemimizde'yi anladık, 'Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı'yı hala anlayamadık. 'Memura da zam yapacağız'dan;evli-2 çocuklu memura şu ortamda, "vergi muafiyetinden gelen aylık 38? ile yetinin" denileceğini,düşünmek bile istemiyoruz...

Bürokratların doğru bilgiyi vermek,

Siyasetin doğruları duymak,

Sendikaların ise doğruları söylemek gibi bir sorumlulukları var.

Doğruları söylüyor,kaç gündür anlatıyoruz.Vergi muafiyeti,tek başına EK ZAM talebini karşılayacak adım olarak görülemez.

Bu doğru bir yaklaşım olamaz.

Yıllardır vergi yükümüzü hafifletin/sabitleyin dedik.

"Asgari ücret tutarına vergi muafiyeti" şeklinde atılan adıma memnuniyetimizi ifade ettik.

Muafiyet tek başına sorunu çözmüyor,memura eşit gelir artışı değil dedik.Tablo sunduk.Ek zam talebimizi ısrarla yineledik.YİNELİYORUZ!" ifadelerini kullandı.