Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davası bugün başlıyor
Sedat Peker'in lideri olmakla suçlandığı suç örgütüne yönelik dava bugün Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Aralık 2021 09:10
İddianamede, Sedat Peker'e yöneltilen suçlamalar şöyle:
Sedat Peker hakkında istenen toplam ceza ise ağırlaştırılmış müebbet ve 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis.
Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmesine yol açan olay ise Cahit Çetin'in 31 Ağustos 2017'de İstanbul, Çekmeköy'de silahla vurularak öldürülmesi.
Peker ise bu cinayeti azmettirmekle suçlanıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız