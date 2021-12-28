Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya, İBB'nin işe aldığı kişiler arasında terörle iltisaklı bireylerin oluğu iddiasıyla ilgili konuşmasında "Belediye kadrolarında terör örgütleri ile bağlantılı birtakım isimler olabilir. Buradan belediye başkanına sorumluluk çıkarılmaz" diyen Kurtulmuş, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir terör örgütü ile ilişkili binlerce insan bulunduğu için Genelkurmay Başkanı'nı mı suçladık ki, belediye çalışanları arasında terörist bulunursa belediye başkanını suçlayalım? Böyle yaparsak kendimizi inkar etmiş oluruz" ifadelerini kullanmış.

Kurtulmuş'un kıyaslaması ne kadar isabetli?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine alınan personelle ilgili ciddi iddialar var ve konu İçişleri Bakanlığınca soruşturuluyor. Elbette bu aşamada kimseye suçlu veya suçsuz denilemez. Herkes soruşturmanın sonucunu beklemek zorundadır.

Hal böyle iken soruşturmalarla ilgili olarak Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından yanlış bir kıyaslama yapılmıştır. Kıyaslamanın doğru olabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne alınan personel hakkında yapılan soruşturmanın iyi yapılmadığını ya da elde edilen olumsuz raporlara rağmen ilgililerin askeri personel olarak başlatıldığını ispat etmemiz gerekir. Herkes bilir ki Silahlı Kuvvetler bünyesine alınan her personel ciddi bir güvenlik soruşturmasından geçirilmektedir. Bu nedenle Ülkenin başına bela olan bir terör örgütünün Silahlı Kuvvetlere sızması ile İBB'deki süreci kıyaslamak çok basit ifade ile ayıp olmuştur.

Bu nedenle kıyaslamaları daha dikkatli yapmanın daha doğru olacağını düşünüyoruz. Elbette Belediye Başkanını şu aşamada suçlayamayız. Çünkü önüne hangi soruşturma raporları geldiğini ve bu raporlara rağmen personeli göreve başlatıp başlatmadığını bilmiyoruz. Bilmediğimiz en önemli konu ise soruşturma sonucundur . Ama bildiğimiz başka bir konu ise ülkenin İçişleri Bakanı, elindeki ciddi verilerle konuşmuş ve önemli iddialarda bulunmuştur. Hep birlikte soruşturmanın selameti için ibra veya imhadan ziyade çıkacak raporu bekleyeceğiz.