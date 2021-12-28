Ümit Özdağ, Suriye kökenli kuyumcuya girip, kimlik sordu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de Suriye kökenli Türkiye vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik ve dükkanının ruhsatını sordu. Kuyumcuya "Vatanına dönmeyi ister misin?" diye soran Özdağ, "Yok ben buradayım. Burada iş var" yanıtını aldı.

Konuştuğu kişiye "Çok sevindim seni tanıdığıma" diyen Özdağ görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"7 sene önce Türkiye'ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa'dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir'de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?"