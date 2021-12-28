Steam, istatistikleri açıkladı: En çok hangi oyunlar oynandı?
Valve'nin dijital oyun platformu Steam, 2021'in en iyileri listesini açıkladı. Şirket ayrıca en çok kazanan oyunları da belirledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Aralık 2021 19:59
Valve, dijital oyun platformu Steam'in 2021 yılındaki en iyiler listelerini duyurdu.
Buna göre 2021 yılında en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına (200 bin ve üstü) ulaşan oyunlar şunlar oldu:
Apex Legends
PUBG: Battlegrounds
Counter-Strike: Global Offensive
Battlefield 2042
Naraka: Bladepoint
Dead by Daylight
Destiny 2
New World
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Valheim
Dota 2
Grand Theft Auto 5Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız