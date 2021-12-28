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Köylüler, terör olayları nedeniyle kapatılan okulu yeniledi

Erzincan merkeze bağlı Konakbaşı köyünde 29 yıl önce terör olayları nedeniyle kapatılan ilkokul, köylüler tarafından yenilendi. Öğrencilerin 8 kilometre uzaklıktaki başka okullara taşındığını belirten köylüler, okulun yeniden eğitim öğretime kazandırılmasını istedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Aralık 2021 20:24
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Köylüler, terör olayları nedeniyle kapatılan okulu yeniledi

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Konakbaşı köyündeki ilkokul, 1992 yılında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatıldı. 225 kişinin yaşadığı 125 haneli köyde çocuklar, taşımalı sistemle Mollaköy ve Değirmenli köyündeki okullara taşındı. Okul öncesi eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için çok sayıda proje yürüten Milli Eğitim Bakanlığı'nın köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yaptığı yeni düzenlemenin ardından köylüler, 29 yıl önce kapanan okulda tadilat için kolları sıvadı.

Erzincan Valiliği ve İl Özel İdaresi'nden malzeme desteği alan köylüler, muhtar Oğulbay Günateş öncülüğünde köy okulunu baştan ayağa yenileyerek, eğitim-öğretime hazır hale getirdi.

OKULUN AÇILMASINI İSTİYORUZ

Muhtar Uğurbey Önateş, 90'lı yıllardaki terör olaylarının köylerini de olumsuz etkilediğini belirterek, "Köyümüzde yaşanan terör olayları sebebiyle 3 şehit verdik. 1992 yılında köydeki okul kapatıldı. Öğrenciler, taşımalı sistemle 8 kilometre uzaklıktaki Mollaköy ve Değirmenli köylerindeki okullara götürülüyor. Terör olaylarının sona ermesinin ardından geri dönüşler sonrası köyümüz yeniden eski canlı gönlerine geri döndü. Terör izleri devletimiz sayesinde şükürler olsun silindi. Bu yüzden okulumuzun açılması ve köylerde yeniden canlılığın oluşması için bekliyoruz" diye konuştu.

HERKESİN EMEĞİ VAR

Amaçlarının köylerinde terörün izini tamamen silmek olduğunu belirten Salih Başakın ise, "Bizim istediğimiz tamamıyla terörün izlerini silmek, ileriye dönük köye göç almak, çocukların, insanların yaşayacağı daha güvenli bir ortam hazırlamak. Bunlar da Allah'a bin şükür devletimizin destekleriyle gerek özel idarenin gerek valiliğin çalışmalarıyla destekleniyor. Köy adına da herkesin mutlu olduğu bir proje. Herkesin bir emeği var. Kendi projemiz olsun, kendi yağımızda kavrulalım. Bir şeyleri kendimiz de yapalım ve her şeyi devletten beklememek adına çok güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum" dedi.

Erzincan Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle köylerinde imece usulü bir çalışma yaptıklarını belirten Emre Çimen ise, "Bu çalışmada köy okulumuzun peyzajı olsun, kamelyası olsun, çocuk parkı, okulun bakımı, boyası, badanası, sıvası, bütün her şeyini yapmaya çalıştık. Köy haklı olarak bizlere hep desteklerini verdiler bizler de hep beraber yapmaya çalıştık. Biz 90'lı yıllarda terörden dolayı kapalı olan köy okulumuzun bir an önce açılmasını ve köye dönüşlerin tekrarlanmasını istiyoruz."

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