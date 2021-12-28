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BÜ'nün projesiyle 'Mehmetçik' daha güvende olacak

Bartın Üniversitesince hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle askeri kara araçlarında zırh delici mermilere karşı balistik koruma sağlamaya yönelik yeni bir zırh geliştirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 21:14
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BÜ'nün projesiyle 'Mehmetçik' daha güvende olacak

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök'ün TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında hazırladığı proje desteklenmeye hak kazandı.

"Atık Sert Kesici Uçların Kullanımı ile Maliyet Etkili Yeni Bir Eklemeli (Add-On) Hibrid Kompozit Zırh Sistemi Üretimi ve Balistik Performansının Değerlendirilmesi" başlıklı projeyle askeri kara araçlarında zırh delici mermilere karşı balistik koruma sağlamaya yönelik yeni bir zırh modelinin tasarım, modelleme, prototip imalatı ve balistik testlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

"Türkiye savunma sanayi alanında ses getiren teknolojik atılımları başarıyla gerçekleştiriyor"

Prof. Dr. Gök, gazetecilere, Türkiye'nin, savunma sanayi alanında özellikle son 15-20 yılda dünyada ses getiren ve dikkatle takip edilen devrim niteliğinde teknolojik atılımları başarıyla gerçekleştirdiğini hatta bazı alanlarda lider konumuna yükseldiğini söyledi.

Silah sanayisine ek olarak deniz altıdan milli muharip uçak projesine kadar birçok alanda gurur verici projelerin gelecek yıllarda askeri envanterde yerini alacağına dair inançlarının tam olduğunu belirten Gök, şu değerlendirmede bulundu:

"Askeri silah ve ekipmanlarında ulaşılan bu teknolojik gelişmelere akademik camianın bilimsel projelerle destek sağlaması son derece önemlidir. Biz de projemizde askeri kara araçlarında zırh delici mermilere karşı NATO Standardı STANAG 4569 Seviye III normunda balistik korumayı sağlamaya yönelik eklemeli zırh modeline uygun yeni ve alternatif bir kompozit zırh tasarımı, imalatı ve balistik performans testlerini gerçekleştirmeyi planlamaktayız."

Projenin başarıyla tamamlanması durumunda askeri kara araçlarında kolaylıkla montajı ve kullanıma uygun zırh delici mermiye karşı tam durdurma sağlayan bir zırh modeli geliştirileceğini aktaran Gök, "Çalışma sayısal simülasyon modeli ve deneysel balistik testleri olmak üzere iki bölümde birbiriyle eşgüdüm ve optimizasyon esasına göre sürdürülecektir. Proje sonuçlandığında elde edilecek çıktılarla ulusal ve uluslararası patent alma ve akademik yayın yapma potansiyelinin oldukça yüksek olacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.

Savunma sanayinde kullanılan zırh delici mermilerin 10-15 milimetre kalınlığındaki bir parçayı delebildiğini aktaran Gök, şunları kaydetti:

"Bu mermiler 100-150 metreden atıldığında dahi çeliğe muazzam zarar verebilmekte. Amacımız; ürettiğimiz zırh yardımıyla zırhlı araçların zırh delici mermiler tarafından delinmesinin önüne geçmektir. Yaklaşık 2,5 yıldır proje üzerinde çalışmaktayız. Ön denemelerimizi yaptık. Zırh delici mermiyle denemelerimizi yapmak için çalışmamızı TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi haline getirdik. Yaklaşık 700 bin lira bütçesi olan bu projeyle tam anlamıyla hem testlerimizi yapıp hem zırhımızın deneme üretimini yapabileceğiz. Ülkemizde üretilen Kirpi, kobra gibi hafif zırhlı araçlarımız var. Projemizle bunların zırhlarını daha mukavim hale getirebileceğiz. Özellikle personelin daha emniyetli bir şekilde seyahat etmesini sağlayabileceğiz. Bundan sonraki 3 yıllık süreçte zırhımızı tasarlayıp üretip testlerimizi yaptıktan sonra savunma sanayimize sunmuş olacağız."

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Türkiye'nin orta ve orta-yüksek teknolojide üretim yapan bir yapıdan yüksek teknolojide üretim yapan bir yapıya geçme hedefini gerçekleştirmede önemli bir mesafe kat edildiğini anlattı.

Uzun, her günün bir önceki günden daha iyi olması için tüm bileşenleriyle gayret gösterdiklerini vurgulayan Uzun, "Bu doğrultuda bir yandan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba sarf ederken diğer yandan da akademik üretkenliğimizi her geçen gün daha iyi noktalara taşımak için gayret ediyoruz." dedi.

Farklı üniversitelerden bilim insanları projede yer alıyor

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını sürekli gelişim anlayışıyla azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak amacıyla hazırlanan projede, alanında yetkin bilim insanları görev alıyor.

Bu kapsamda Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök'ün yürütücülüğündeki projede Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Küçük, Dr. Öğretim Üyesi Farshid Khosravi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Güden, İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Günen ve Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Karakaş çalışmalarıyla destek olacak.

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Savunma sanayindeki becerileri artırmak ve ekosistemi güçlendirmek amacıyla projede, 1 doktora ve 1 yüksek lisans öğrencisi de bursiyer olarak çalışmalar yapacak.

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