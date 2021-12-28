Doğa harikası Üçkaya Gölü buzla kaplandı

Etrafını kaplayan meyve ağaçları, sazlıklar ve doğal bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçilerini cezbeden Üçkaya köyündeki göl, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk nedeniyle buzla kaplandı.

Kar ile beyaza bürünen yaklaşık 1500 rakımdaki göl ve çevresinde güzel manzaralar oluştu.

Doğa harikası göl ile 11 bin metrekare alana sahip çevresindeki kış manzarası drone ile görüntülendi.