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Doğal gaz ithalatı ekimde yüzde 15,2 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artarak 4 milyar 657 milyon metreküp oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 22:57
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Doğal gaz ithalatı ekimde yüzde 15,2 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 22 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 634 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 6,9 azalırken, LNG ithalatı yüzde 105,5 yükseldi. Böylece toplam doğal gaz ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artarak 4 milyar 657 milyon metreküp oldu.

Ekimde en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 865 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 838 milyon metreküple ABD, 762 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 8,8 ve yüzde 30,9 azalırken, ABD'den gelen gaz miktarı yüzde 748 arttı.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 24,2 arttı

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi yüzde 23,5 arttı ve 4 milyar 427 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 19 artışla 385 milyon metreküp olarak belirlendi. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 24,2 artışla 1 milyar 802 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 31,5 artarak 505 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın son çeyreğinden beri devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan elektrik üretimindeki düşüş, ağırlıklı olarak doğal gaz santralleriyle ikame ediliyor. Bu durum, elektrik üretim amaçlı doğal gaz tüketimi ve toplam gaz ithalatına artış olarak yansımaya devam ediyor.

Stoklarda 2 milyar 741 milyon metreküp gaz bulunuyor

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalışla 2 milyar 741 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 90''ını 2 milyar 466 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 10'unu 275 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 18,5 azalış, LNG terminallerinde ise yüzde 18,2 artış gösterdi.

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