MEB'e şikayet edildiği öne sürülen paylaşım tepki topladı

'21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü' kapsamında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi tarafından 'Roman Kahramanları Festivali' düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde öğrenciler, okudukları kitapları daha iyi anlamak için roman kahramanlarının kostümünü giyip karakterleri canlandırdı. Öğrencilerin empati ve analiz yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla yapılan festivalde, birçok ünlü yazarın romanlarındaki kahramanların kostümlerini giyip kendi imkanlarıyla kitapları ve okulu dekore ediyorlar. 4 yıldır düzenlenen, fotoğraf ve videoları büyük ilgi gören 'Roman Kahramanlar Festivalinin' sosyal medyadan, "Milli Eğitim'in amacı ortalama TC vatandaşı yetiştirmektir" ifadeleri kullanılarak MEB'e şikayet edildiği öne sürülen paylaşım ise büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak yaşanan duruma tepkisini dile getirdi.