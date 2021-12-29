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Elitaş: Ortak kanaatimiz; bir an önce yasanın çıkarılması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş:- "Bir an önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılması, bu düzenlemenin, işin felsefesini engelleyecek şekilde manialar oluşturmaması, yapılan mevzuatın daha net olup, ikincil mevzuatlarla konunun düzenlenmesinde ortak kanaatimiz hasıl oldu"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Aralık 2021 20:14
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AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, kripto para konusunda uzman isimlerle, Meclis'te bir araya geldi.

Elitaş, toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, "Bugün 13 temsilci geldi. Platformdan 6-7 arkadaşımız katıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Şırnak, Gaziantep, İstanbul, İzmir'den, çeşitli bölgelerden bu konuyla hem doğrudan ilgili hem de bu piyasalarda tasarruf amaçlı 'cüzdan sahibi' diyebileceğimiz insanlardan da oluşan bir komisyon veya bir ekip, platform oluşturduk." diye konuştu.

İlgili bakanlıklardan da konuyla ilgili teknik personelin gelmesini istediklerini anlatan Elitaş, bu nedenle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) teşekkür etti.

Bu kurumların temsilcilerinin, toplantıya katılan platformun katılımcılarının görüşlerini dinlediğini aktaran Elitaş, yasa taslağına katkı sağlayacak öğretim görevlilerinin de toplantıda bulunduğunu söyledi.

"Sanal yatırım aracı" diye ortaya konulan, dünyada çok hızlı bir gelişme ortaya çıktığına işaret eden Elitaş, bu gelişmelere çeşitli ülkelerin ayak uydurmaya gayret ettiğini, 7, 8 ülkenin yasal düzenleme gerçekleştirdiğini anlattı.

- "Ortak kanaatimiz; bir an önce yasanın çıkarılması"

Platform üyelerinden aldıkları ortak kanaati aktaran Elitaş, "Bir an önce kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yapılmasını, bu yapılan düzenlemenin işin felsefesini engelleyecek şekilde manialar oluşturmaması konusunda bir kanaatimiz, artı yapılan mevzuatın daha net bir şekilde olup, ikincil mevzuatlarla konunun düzenlenmesi konusunda ortak bir kanaatimiz hasıl oldu." dedi.

Dijital dünyada değişim hızına ayak uydurmanın mümkün olmadığının altını çizen Elitaş, şöyle devam etti:

"Net bir şekilde madde düzenlenmesinin 1 saat veya 6 ay sonra eksik kaldığını görebiliyoruz. Ortak kanaatimiz; bir an önce yasanın çıkarılması, sistem önündeki engellerin kaldırılması, dış alemde ortaya çıkabilecek, düzenlemenin bulunmadığı ülkelerdeki yatırımcıların da bu konuda aracı olabilecek kişilerin de Türkiye'de faaliyetlerine devam etmeleri konusunda faydalı olacağı konusunu gündeme getirmiş oldular.

Bu, ilk toplantı. Taslak metin üzerindeki yapılan işi bürokrat arkadaşlarımız da dinlediler. TBMM'ye, AK Parti Grup Başkanlığına ya yazılı olarak ya sosyal medya vasıtasıyla ya da mail vasıtasıyla gönderdikleri takdirde, onların da görüşleri dikkate alınacaktır."

Elitaş, bir taraftan milletvekilleri bir taraftan da konunun paydaşlarıyla taslak üzerine fikir alışverişi yaptıklarını vurgulayarak, AK Parti Grubu olarak tekrar milletvekilleriyle de bir araya gelip değerlendirme yapacaklarını bildirdi. Elitaş, mevzuatı bilen, bu konuda bilgi sahibi Cumhur İttifakı milletvekillerinin de olduğunu, onların da katkı sağlayacağını ifade etti.

- "Bir metin hazırlanması daha sonraki aşamalarda olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Düzenlemenin hangi ayda yasalaşacağı konusunda bir şey söylemelerinin doğru olmayacağını kaydeden Elitaş, "Parlamentoda şu tarih diye bir şey vermek söz konusu olmaz." dedi.

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Bugün bürokrasinin kendilerini çok net anladığını dile getiren Elitaş, şöyle devam etti:

"Bu manada teknik çalışmayı milletvekili olarak yapabilmemiz mümkün değil. Teknik çalışmayı, bugün aramızda bulunan 9 arkadaşımız yapacak. O çalışma esnasında, biz ilgili paydaşları çağırıp, kanun teklifinde teklif sahibi olan arkadaşımızın, bürokrasiyle karşı karşıya gelip, onların ileri sürdüğü endişeleri 'niye' diye bürokrasiye sorup, onların da cevapladıkları, endişelerin giderildiği, ortak bir noktada buluşulmaya çalışan bir metin hazırlanması daha sonraki aşamalarda olacak. Temel bir yasa halinde, teferruatlı bir madde metni değil, yönetmelik gibi bir madde metni değil, tarif edici bir madde metni, yönetmeliklerle düzeltilebilecek, değişimlere ayak uydurabilecek bir metin hazırlamayı planlıyoruz." bilgisini verdi.

- "Geniş tanımlama olması gerektiği kanaatini oluşturduk"

Kripto varlıkların, bugünkü görülenlerle tanımlanmaya kalkıldığı takdirde yarın yeni çıkan şeylerle ilgili sorunların ortaya çıkabileceğine işaret eden Elitaş, NFT ve sanal arsa alım satımını örnek gösterdi.

Elitaş, "Biz bu kripto varlığı dar bir çerçevede değişim aracı veya birikim yatırım aracı diye ortaya koyduğumuz takdirde dar bir kapsam ortaya çıkabilir. Sanal alemde ortaya çıkan arsa alım satımları, NFT dediğimiz koleksiyon aracı olabilecek unsurların da bu alemde bir düzenleyici sistem içine girmesi için bu anlamda geniş tanımlama olması gerektiği kanaatini oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcıların kendisine verdiği bilgiye göre, 22 milyon civarında blockchain olduğunu anlatan Elitaş, bunun bildikleri imalattan farklı bir imalat şekli olduğunu söyledi.

"Bir vergi olması gerektiği kanaatindeler." diyen Elitaş, nasıl olacağıyla ilgili dünyadaki örneklerin verildiğini anlattı.

Bu çalışma içerisinde sistemin nasıl rahat yürüyeceği konusunu değerlendirdiklerini bildiren Elitaş, "İyi bir şey yapalım, derken, sanal aleme girişi korkutup, ortadan kaldırabilir miyiz?' düşüncelerini tartışmaya çalıştık. Vergiyle ilgili de, bir kısım arkadaşlar ifade etmeye çalıştılar. Verginin olması gerektiği kanaatleri oluştu. O verginin nasıl alınabileceği, nasıl takip edileceği konusu Hazine ve Maliye Bakanlığının ve diğer takip edebilecek arkadaşların işi arasında gözüküyor." ifadesini kullandı.

Taslakla ilgili "Yurt dışı piyasalara giriş çıkışı engelliyor mu?" diye bir endişenin olduğuna işaret eden Elitaş, "İlgili kurumun tanımladığı borsa diye veya imtiyaz verilen kişilerin dışında birileri alışveriş yaptığı takdirde yasal korumanın dışına çıkma endişesi var. Biz onu anlatmaya çalıştık. Onlar da biraz daha inceledikten sonra bizimle aynı kanaatte olduklarını düşüneceklerdir. Birkaç konuda itirazları, çekinceleri vardı ama amaçlarımız aynı." dedi.

Elitaş, bu piyasanın kontrolsüzlüğü halinde, mağdur insanları ortaya çıkarabilecek ortamın çok müsait olduğunu, bu nedenle yasal düzenleme gerektiği kanaatinin bulunduğunu anlattı.

Kripto para borsası Thodex'i örnek gösteren Elitaş, "Bunun bir denetime tabi olması konusunda herkes hemfikir." dedi.

Şu anda büyük çapta mağdur görülmediğini ifade eden Elitaş, kötü niyetlilerin piyasaya girip, olmayan varlığı "sanal bir varlık" diye satıp, birilerini çok büyük şekilde dolandırma imkanlarının olabileceği endişesi taşıdıklarını söyledi.

Bir müeyyide olması gerektiğini, dolandırıcılığın cezasının belli olduğunu vurgulayan Elitaş, müeyyide uygulanması için de bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunun altını çizdi.

Borsa İstanbul'da nasıl bir manipülasyon yapılıyorsa burada da yapılabileceğine ancak Borsa İstanbul'a girebilmenin çeşitli kuralları ve şartları olduğuna dikkati çeken Elitaş, "Hızlı bir düzenleme yapılması gerektiği kanaatinizdeyiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, kripto para konusunda uzman isimlerin yanı sıra Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, MASAK gibi kurumlardan yetkililer de katıldı.

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