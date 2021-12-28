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Terör örgütü PKK yıktı, devlet yaptı

Diyarbakır merkez Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, terörden zarar gören evlerinin yeniden inşa edilerek ailelere teslim edilmesi sonrası bölgede incelemede bulundu. Çiftçi, "Terör örgütü PKK tarafından Sur'un 6 mahallesinde yaklaşık 7 bin eve zarar verilmişti. Bu mahallelerin tamamı adeta yok edilmişti. Yapılan çalışmalar sonrası 506 konuttan 379'u kurayla hak sahiplerine teslim edildi ve vatandaşlarımız bu evlerine yerleşmeye başladılar" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 23:39
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Terör örgütü PKK yıktı, devlet yaptı

Sur ilçesinde terör olaylarından kaynaklı zarar gören evlerin yerine yenileri yapılarak birçok aileye teslim edildi. Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, bölgede incelemede bulunarak İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sur ilçesinin terör örgütü PKK tarafından büyük bir zarara uğratıldığını aktaran Kaymakam Çiftçi, 2015 yılında Sur'un çok büyük bir yıkıma uğradığını hatırlattı. Terör örgütü PKK Sur'un 6 mahallesinde yaklaşık 7 bin eve zarar verdiğini belirten Çiftçi, "Bu mahallelerin tamamı adeta yok edilmişti. Tabii çatışma sürecinin sona erdiği tarihten itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve talimatlarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sur Kaymakamlığı ve Sur Belediyesi el birliğiyle bu bölgenin ayağa kaldırılması, vatandaşlarımızın evlerine kavuşması noktasında yoğun bir gayret ortaya konuldu. Bunun neticesinde bugüne kadar sur içerisinde yapılan 506 konuttan 379'u kurayla hak sahiplerine teslim edildi ve vatandaşlarımız bu evlerine yerleşmeye başladılar" dedi.

"Vatandaşların mağduriyetleri önemli oranda giderildi"

Sur ilçesinin Diyarbakır'a hizmet edecek önemli bir cazibe merkezine dönüşmesi noktasında bir gayret olduğunun altını çizen Çiftçi, "Bu evlerin tamamı müstakil yapılı Diyarbakır mimarisine uygun Diyarbakır evleri, Avlulu Diyarbakır evleri olarak yapılmış. Diyarbakır'ın tarihine, kültürüne, mimarisine, değerlerine uygun bir şekilde inşa edilmiş evler ve vatandaşlarımız da bu evlere severek oturacaklar. Diyarbakır'ın kültürünü, tarihini, medeniyetini sürdürmeye devam edecekler. Tabii sadece buradaki vatandaşlarımız değil, bu süreçten etkilenen bütün vatandaşlarımızın hak kaybına uğrayan, evleri zarar gören bütün vatandaşların mağduriyetleri önemli oranda giderildi. Kamulaştırma parası isteyen vatandaşlarımızdan yaklaşık 3 bin kişiye kamulaştırma paraları verildi. Yine TOKİ'nin Çöl Güzeli mevkiinde yapılan evlerden isteyen vatandaşlarımızdan 2 bin 205 tanesine evleri teslim edildi. Sur içerisinde de 379 tane müstakil Diyarbakır konağı şeklinde evler vatandaşlara teslim edildi. Diğer konaklarını da teslim edilme noktasında bir çalışma devam ediyor. Yine burada yapımı devam eden tamamlanan 9 adet otelimiz 147 işyeri de önümüzdeki süreç içerisinde kiralanarak buranın çok yoğun ve katılımlı bir şekilde Diyarbakır'a hizmet edecek önemli bir cazibe merkezine dönüşmesi noktasında bir gayret var. Burada olan vatandaşlarımız, Alipaşa'daki vatandaşlarımız hepsi önceki evlerinden çok çok daha güzel bir şekilde ve tamamının huzur içerisinde oturabilecekleri, güven içerisinde oturabilecekleri hem Sur'a hem Diyarbakır'a değer katacak, bu mahallelerimize huzur içerisinde inşallah yaşamlarını devam ettirecekler. Ben, bütün ailelerimize evlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya ve bütün sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

"Bütün çalışmalar bitince Sur kültür adasına dönüşmüş olacak"

Sur ilçesinin kültür adasına dönüşeceğini kaydeden Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah kısa süre içerisinde hemen yan tarafta bulunan eski Süleyman Nazif İlkokulu'nda kaymakamlık binası olarak biz de taşınmış olacağız ve bu vatandaşlarımızla beraber biz de bu mahallelerin yeniden çok daha ihtişamlı bir şekilde ayağa kalkması noktasında bir gayret içerisinde olacağız. Yine bu mahallelerle beraber terör olaylarından zarar gören 347 tescilli konak da tamamı restorasyon sürecine girdi ve önümüzdeki yıl sonuna kadar restorasyon süreçlerini bitip 347 konağın da Diyarbakır'a kazandırılması noktasında bir çaba var. Tamamlandığında burası bütün dünya milletlerine hizmet edecek özel bir kültür alanına, kültür adasına dönüşmüş olacak. Ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Evlerine oturan vatandaşlarına da güle güle kullanmalarını hayır içerisinde kullanmalarını temenni ediyorum."

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