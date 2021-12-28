Çocuklarda grip salgınında mevsimsel artış uyarısı

Kılıçdaroğlu'nun, güzellik kraliçesinin sınavsız atanmasından haberi var mı?
Kılıçdaroğlu'nun, güzellik kraliçesinin sınavsız atanmasından haberi var mı?
Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Merkez Bankası enflasyon hedefini açıkladı
Merkez Bankası enflasyon hedefini açıkladı
Altın hesabını TL'ye çevirene destek, Merkez Bankası'ndan açıklama
Altın hesabını TL'ye çevirene destek, Merkez Bankası'ndan açıklama
Memur emekliliği ile ilgili en çok merak edilen 28 soru ve cevabı
Memur emekliliği ile ilgili en çok merak edilen 28 soru ve cevabı
TURKOVAC aşısında randevular açılıyor
TURKOVAC aşısında randevular açılıyor
Emekli ve memurlara yüksek zam için yeşil ışık
Emekli ve memurlara yüksek zam için yeşil ışık
11 Kamu kurumu 346 personel almak için ilana çıktı
11 Kamu kurumu 346 personel almak için ilana çıktı
Sınavsız atamalar ve terör iltisaklılarının işe alınmasında sorumluluk
Sınavsız atamalar ve terör iltisaklılarının işe alınmasında sorumluluk
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
MEB'e şikayet edildiği öne sürülen paylaşım tepki topladı
MEB'e şikayet edildiği öne sürülen paylaşım tepki topladı
BDDK, 13 bankaya ceza uygulanmasına karar verdi
BDDK, 13 bankaya ceza uygulanmasına karar verdi
GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başlıyor
GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başlıyor
Bakan Yanık: 2 bin 927 engellinin atamasını yapacağız
Bakan Yanık: 2 bin 927 engellinin atamasını yapacağız
Bakan Özer'den mesleki ve teknik liselere övgü
Bakan Özer'den mesleki ve teknik liselere övgü
Yeni çıkacak olan spor yasası ne getirecek?
Yeni çıkacak olan spor yasası ne getirecek?
Bakan Koca: Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmekte
Bakan Koca: Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmekte
Bakan Muş: Denetimlerimiz artarak sürecek
Bakan Muş: Denetimlerimiz artarak sürecek
Asiye'nin yaralandığı pitbull saldırısına 2 tutuklama daha
Asiye'nin yaralandığı pitbull saldırısına 2 tutuklama daha
3 zincir marketten 'indirim' duyurusu
3 zincir marketten 'indirim' duyurusu
TOBB Başkanı'ndan 'kredi faizlerini' artıran bankalara çağrı: Vicdanlı olun
TOBB Başkanı'ndan 'kredi faizlerini' artıran bankalara çağrı: Vicdanlı olun
Erdoğan'dan yeni bir burs müjdesi...
Erdoğan'dan yeni bir burs müjdesi...
YUMBİR Başkanı: 65 liralık yumurta bizi de üzüyor
YUMBİR Başkanı: 65 liralık yumurta bizi de üzüyor
Erdoğan, 'Tepelerindeyiz' demişti! Gıda stoklayan depoya baskın
Erdoğan, 'Tepelerindeyiz' demişti! Gıda stoklayan depoya baskın
4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Ana sayfaHaberler Sağlık

Çocuklarda grip salgınında mevsimsel artış uyarısı

Uzmanlar, kış aylarının gelmesiyle çocuklarda viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlemlendiğine dikkati çekerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarının tüm hastalıklardan korunmak için önemli olduğu uyarısında bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Aralık 2021 23:46
Yazdır
Çocuklarda grip salgınında mevsimsel artış uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merih Çetinkaya, AA muhabirine, viral enfeksiyonların dünyada ve Türkiye'de normal koşullar altında belirli dönemlerde artış gösterdiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Çetinkaya, kış aylarının gelmesiyle çocuklarda virüse bağlı üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış gözlendiğine dikkati çekerek, geçen yıl uzaktan eğitim, kapanma ve maske, mesafe, hijyen kurallarının çok ciddi uygulanması nedeniyle bu tür enfeksiyonların pek çoğunun görülmediğini ifade etti.

Çetinkaya, bu yıl okulların açılması ve mevsimsel hava değişikliklerine bağlı olarak eylül-ekim aylarında çocuklarda viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğünü vurgulayarak, "Ancak kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ise son günlerde çocuklarda grip olarak adlandırılan influenza enfeksiyonları belirgin olarak artış göstermiştir." diye konuştu.

Gribin genellikle yıl içerisinde ekim ayından başlayarak mart sonu, nisan başına kadar olan dönemde sık görülen, oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğunu hatırlatan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Grip insanların kapalı alanlarda vakit geçirdikleri kış aylarında en yoğun dönemine ulaşmaktadır. Bu dönemde hastalığın belirgin şekilde artması beklenen bir süreç olup, bu durum salgın olarak değerlendirilmemelidir. Kovid-19 pandemisindekine benzer şekilde grip sezonunda da mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durulması, hasta kişilerle temas edilmemesi, ellerin sık sık yıkanması ve kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gibi önlemlere uyum son derece önemlidir. Pek çok olguda grip hafif belirtilerle atlatılsa da yaşlılar, genç çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olan bireylerde ağır seyredebileceği, hastane yatışlarına ve ölüme neden olabileceği bilinmelidir."

Grip sezonu öncesi veya süresince yapılacak aşının da hastalıktan korunmada önem taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Çetinkaya, "Son günlerde başta ateş, burun akıntısı, öksürük, hapşırık, kas ve eklem ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik, solunum sıkıntısı, bulantı-kusma gibi Kovid-19 semptomları olan çocuklarda grip vakalarında beklenen bir artış söz konusu. Tanı için semptom varlığında sağlık kuruluşuna başvurulması ve Kovid-19 dahil çoklu viral solunum yolu patojenlerinin değerlendirildiği testin yapılarak, doğru tanı ve tedavi stratejisinin uygulanması önemlidir. Bu bağlamda hem erişkinler hem de çocuklarda önerilen grip ve Kovid-19 aşılarının zamanında yapılmasıyla bu tip enfeksiyonların sıklığı ve şiddetinde azalma sağlanabilecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

"Çocukların hastalıkları birbirine bulaştırıcılığı çok fazla"

Çocuk İmmünoloji ve Alerji, Çocuk Göğüs, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay da kış mevsiminde görülen hastalıklar için yapılan testlerde genelde gribe bakıldığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Kovid-19 salgını dolayısıyla yaklaşık iki sene kapalı kalınca çocuklar hiçbir mikropla tanışamadı. Tanışamadığı için bu yıl grip vakalarını biraz daha sık görüyoruz. Çocuklar sosyal yaşamda birçok mikropla tanışıyorlar. Okullarda tabii ki çocukların enfeksiyonu arttı. Özellikle çocukların birbirine bulaştırıcılığı çok fazla. Çoğu çocuk birçok mikroba karşı savunmasız olduğu için de hepsi hasta olabiliyor. Hiçbir anne, baba da 'Çocuğum okula gitmesin' demiyor çünkü anne, baba çalışıyor. Bu seferde yayılım hızlanıyor."

Akçay, grip belirtisi gösteren çocukların evde bakılması ve okula gönderilmemesi gerektiğini anlatarak, "Bu dönemlerde doktor tavsiyesiyle belirli vitamin destekleri alınabilir. Bağışıklığı kuvvetlendirici besinlerle beslenmeye dikkat edilmeli." dedi.

Prof. Dr. Akçay, öğretmenlerin okulda maske kullanımına özellikle dikkat etmesi, el yıkamanın önemini sıklıkla anlatması gerektiğini de ifade etti.

Veliler çocuklarını maske mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor

Öte yandan kentte ilköğretim okullarında grip şikayetlerinin görülmesi üzerine veliler de hem çocuklarını daha dikkatli olmaları yönünde uyarıyor hem de gerekli tedbirleri almaya çalışıyor.

Veli Sermet Demir, okullarda gripte artış yaşandığını fakat endişelenmediğini dile getirdi. Çocuğunda belirti gördüğünde okula göndermeyerek arkadaşlarına bulaştırmasının önüne geçmeye çalıştığını anlatan Demir, "Çocuğum daha önce ateşlendiği zaman kullandığımız ilaçlar varsa onları kullanıyoruz. Önce gıda, beslenme, uykuya dikkat ediyoruz. Gerekiyorsa ve tekrar ediyorsa doktorumuza başvuruyoruz." ifadelerini kullandı.

KAPAT [X]

Veli Hakan Çiçek de çocuklarına çift maske verdiklerini söyleyerek, "Çift maske veriyoruz. Arkadaşıyla konuşurken burun buruna girmemesini öneriyoruz. Sonuçta arkadaş ortamından kaçamaz ama asgari şekilde kendisini koruması gerekiyor." diye konuştu.

Veli Ebru Güneş de çocuğunun beslenmesine dikkat ettiğini, ayrıca arkadaşlarıyla mesafeli olması yönünde uyarıda bulunduğunu, böylece önlem almaya çalıştığını aktararak, okullarında grip olan öğrencilerin okula gelmediğini, bu konuda velilerin hassas davrandığını söyledi.

Mustafa Sarıgül İlkokulu velilerinden Seyhan Aydın da 4. sınıfa giden oğluna özel eşyalarını arkadaşlarıyla paylaşmaması, maske ve temizliğine dikkat etmesi konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti.

Velilerden Sümeyye Kılıç da çocuğunun 1. sınıf öğrencisi olduğunu ifade ederek, "Sürekli maskesini çıkarmaması, sıralarda yalnız oturmasını, oyun oynarken bile arkadaşlarıyla arasına mesafe koymasını söylüyoruz. Çok şükür bugüne kadar hastalanmadı. Her gün banyosunu yaptırıyorum. Çantasını, kalemlerini dezenfektanla siliyorum." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Viral enfeksiyonlar 'mevsimsel' etkiyle arttı
Viral enfeksiyonlar 'mevsimsel' etkiyle arttı
Yerli aşı TURKOVAC'a yurt dışından da talep var
Yerli aşı TURKOVAC'a yurt dışından da talep var
Metil alkolün 2 yemek kaşığı tüketilmesi bile hayati risk yaratıyor
Metil alkolün 2 yemek kaşığı tüketilmesi bile hayati risk yaratıyor
Palyaço korkusunun temelinde 'genetik miras' var
Palyaço korkusunun temelinde 'genetik miras' var
Kovid-19 geçiren hastalarda 'kalp kası tutulumu' riski
Kovid-19 geçiren hastalarda 'kalp kası tutulumu' riski
Kovid-19 damarlarda kalıcı hasara neden olabiliyor
Kovid-19 damarlarda kalıcı hasara neden olabiliyor

Bu Habere Tepkiniz

Fazladan yapılan ödemelere yönelik geri istem yazısı dava edilebilir mi?
Fazladan yapılan ödemelere yönelik geri istem yazısı dava edilebilir mi?
Danıştay İdari Fava Daireleri Kurulu, fazladan ve yersiz ödendiği iddia edilerek davacı adına borç çıkarılan tutarların rızaen geri ödenmesini, aksi takdirde tahsilat işlemi yapılacağı bilgisini içeren bildirim mahiyetindeki işlemin idari davaya konu olabilecek kesin ve icrai bir niteliği bulunmadığını belirtti.
İş arkadaşını darp eden kamu personeli 'memuriyetten' çıkarılabilir mi?
İş arkadaşını darp eden kamu personeli 'memuriyetten' çıkarılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, iş arkadaşını darbeden memurun Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasını hukuka aykırı buldu.
Memurlar için 657 sayılı en güncel bilgiler
Memurlar için 657 sayılı en güncel bilgiler
https://www.kitapsec.com/Products/Aciklamali-657-Sayili-Devlet-Memurlari-Kanunu-657-Yayinlari-562025.html
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Genel sekreterin görevden alınmasında 'yetkide paralellik' ilkesinin önemi!
Genel sekreterin görevden alınmasında 'yetkide paralellik' ilkesinin önemi!
Bölge İdare Mahkemesi, üniversite genel sekreterinin görevinden alınmasında atamada usule uyularak Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir!
Karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı? MEB'den açıklama
Karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı? MEB'den açıklama
MEB; Covid-19 teşhisi konulması veya Covid-19 hastası temaslısı olmasına bağlı olarak zorunlu ev izolasyonuna alınması nedeniyle hastalık izni kullananların aylıklarından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152'nci maddesi kapsamında kesinti yapılıp yapılamayacağı hususunda bakanlık görüş yazısı yayımladı.
Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek
Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek
Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin araştırma görevlisi alımında okçuluk belgesi şartı aranınca yazılı sınava bir kişi girecek!
AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak
AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak
Anayasa Mahkemesi 30 Aralık 2021 Genel Kurul Gündemini açıkladı
Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?
Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?
Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, mesleğe başlamadan önce askerlik hizmetinin polislerin rütbe terfiinde sayılmamasına ilişkin kararı yayımlandı.
Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız
Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
Metroda dilenci şaşkınlığı: Herkesin içinde paraları saydı
Metroda dilenci şaşkınlığı: Herkesin içinde paraları saydı
İstanbul'da duraklarda dilenen kadın, metroyla başka bir durağa giderken, herkesin içinde kazancını saydı. Yolcular şaşkın bakışlarla kadını izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 sözleşmeli personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 sözleşmeli personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 Ocak 2022.
2021'de Türkiye'de neler oldu?
2021'de Türkiye'de neler oldu?
Covid-19 ile mücadeleye yönelik atılan adımlar, Karadeniz'de etkili olan aşırı yağış sonucu yaşanan sel ve orman yangınları 2021 yılına damga vurdu.