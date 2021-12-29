Türkiye Bilimler Akademisi Araştırma Desteği Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kılıçdaroğlu'nun, güzellik kraliçesinin sınavsız atanmasından haberi var mı?
Kılıçdaroğlu'nun, güzellik kraliçesinin sınavsız atanmasından haberi var mı?
Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Merkez Bankası enflasyon hedefini açıkladı
Merkez Bankası enflasyon hedefini açıkladı
Altın hesabını TL'ye çevirene destek, Merkez Bankası'ndan açıklama
Altın hesabını TL'ye çevirene destek, Merkez Bankası'ndan açıklama
Memur emekliliği ile ilgili en çok merak edilen 28 soru ve cevabı
Memur emekliliği ile ilgili en çok merak edilen 28 soru ve cevabı
TURKOVAC aşısında randevular açılıyor
TURKOVAC aşısında randevular açılıyor
Emekli ve memurlara yüksek zam için yeşil ışık
Emekli ve memurlara yüksek zam için yeşil ışık
11 Kamu kurumu 346 personel almak için ilana çıktı
11 Kamu kurumu 346 personel almak için ilana çıktı
Sınavsız atamalar ve terör iltisaklılarının işe alınmasında sorumluluk
Sınavsız atamalar ve terör iltisaklılarının işe alınmasında sorumluluk
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
MEB'e şikayet edildiği öne sürülen paylaşım tepki topladı
MEB'e şikayet edildiği öne sürülen paylaşım tepki topladı
BDDK, 13 bankaya ceza uygulanmasına karar verdi
BDDK, 13 bankaya ceza uygulanmasına karar verdi
GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başlıyor
GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başlıyor
Bakan Yanık: 2 bin 927 engellinin atamasını yapacağız
Bakan Yanık: 2 bin 927 engellinin atamasını yapacağız
Bakan Özer'den mesleki ve teknik liselere övgü
Bakan Özer'den mesleki ve teknik liselere övgü
Yeni çıkacak olan spor yasası ne getirecek?
Yeni çıkacak olan spor yasası ne getirecek?
Bakan Koca: Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmekte
Bakan Koca: Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmekte
Bakan Muş: Denetimlerimiz artarak sürecek
Bakan Muş: Denetimlerimiz artarak sürecek
Asiye'nin yaralandığı pitbull saldırısına 2 tutuklama daha
Asiye'nin yaralandığı pitbull saldırısına 2 tutuklama daha
3 zincir marketten 'indirim' duyurusu
3 zincir marketten 'indirim' duyurusu
TOBB Başkanı'ndan 'kredi faizlerini' artıran bankalara çağrı: Vicdanlı olun
TOBB Başkanı'ndan 'kredi faizlerini' artıran bankalara çağrı: Vicdanlı olun
Erdoğan'dan yeni bir burs müjdesi...
Erdoğan'dan yeni bir burs müjdesi...
YUMBİR Başkanı: 65 liralık yumurta bizi de üzüyor
YUMBİR Başkanı: 65 liralık yumurta bizi de üzüyor
Erdoğan, 'Tepelerindeyiz' demişti! Gıda stoklayan depoya baskın
Erdoğan, 'Tepelerindeyiz' demişti! Gıda stoklayan depoya baskın
4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Kurtulmuş'un İBB Başkanı ile Genelkurmay Başkanını kıyaslaması ne kadar isabetli?
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümünde 2 astsubaya dava
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Ali Yalçın: 38 TL vergi muafiyeti ile yetinin denmesin!
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Tehlike arz eden köpekleri başıboş bırakan 1934 kişiye ceza
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Devlet korumasında yetişen 985 genç kamuya atanacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye Bilimler Akademisi Araştırma Desteği Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Bilimler Akademisi Araştırma Desteği Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Aralık 2021 03:06
Yazdır
Türkiye Bilimler Akademisi Araştırma Desteği Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖNETMELİK

Türkiye Bilimler Akademisinden:

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ARAŞTIRMA

DESTEĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Bilimler Akademisi üyelerine, ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmeleri için sağlanacak araştırma desteğinin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimler Akademisinin asli üye, asosye üye ve şeref üyesi statüsündeki üyelerine sağlanacak araştırma desteğini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 577 nci, 578 inci ve 581 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi üyeleri: Asli üye, asosye üye ve şeref üyelerini,

b) Araştırma desteği: Akademi üyelerine ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yılda, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek Devlet memuru brüt aylığının yıllık tutarının üç katına kadar ödenen araştırma desteğini,

c) Araştırma yardımcısı: Üyenin araştırma faaliyetine katılan, destek veren, katkıda bulunan öğretim elemanı, teknik personel, destek personeli, lisansüstü eğitim öğrencisi, çevirmeni ve benzeri uzmanı,

ç) Asli üye: Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesini,

d) Asosye üye: Türkiye Bilimler Akademisi asosye üyesini,

e) Başkan: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanını,

f) Başkanlık: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığını,

g) Konsey: Akademi Konseyini,

ğ) Şeref üyesi: Asli üye olma şartlarına sahip, T.C. uyruklu bilim adamları ile yabancı bilim adamları arasından seçilen üyeyi,

h) TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisini,

ı) TÜBA Genç Akademi Topluluğu: Türkiye Bilimler Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren TÜBA Genç Akademi Topluluğunu,

i) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

j) Üye: Araştırma desteğinden yararlanan asli üye, asosye üye ve şeref üyelerini,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, Araştırma Desteğinin Mahiyeti ve Faaliyet Türleri

Temel ilkeler

MADDE 5 - (1) Akademi asli ve asosye üyeleri, araştırma desteğinden yararlanabilmek için, her yıl Konseyin belirlediği takvime bağlı olarak; o yıl içinde yaptıkları çalışmaları ve gelecek yıl yapmayı planladıkları bilimsel araştırma ve faaliyetleri içeren yazılı raporu Başkanlığa sunarlar. Şeref üyelerinden ise Konsey gerekli gördüğü hallerde rapor talep edebilir.

(2) Konsey, Akademi üyelerinin gönderdikleri bilimsel araştırma ve faaliyet raporlarını değerlendirir ve o yılın bütçe ödeneğini göz önünde bulundurarak yıllık ödenek miktarını belirler.

(3) Başkanlık, üyelerden yaptıkları bilimsel faaliyetlerin gelişimi ile ilgili son durumunu tespit için gerektiği hallerde Haziran ayında araştırma desteği ara raporu isteyebilir.

Araştırma desteğinin mahiyeti

MADDE 6 - (1) Araştırma desteği, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu üyelere sağlanabilir.

(2) Türkiye'deki bilimsel araştırma kurumlarınca (YÖK, TÜBİTAK ve benzeri) belirlenen özellikli projelerde görev yapan yabancı uyruklular şeref üyesi oldukları takdirde Konsey kararı ile araştırma desteğinden faydalandırılabilir.

(3) Akademi üyeleri geçici olarak yurt dışında çalıştıkları takdirde kendilerine bir yıla kadar yurt dışı araştırma desteği ödenebilir. Yurt dışında yaptıkları bir yıl süreli bilimsel faaliyetler için araştırma desteği sağlanan üyelerin izleyen yıllarda yurt dışında bulunmaları halinde araştırma desteği talepleri Konsey kararıyla belirlenir.

(4) Akademi üyelerinden T.C. vatandaşı olup yurt dışında ikamet eden ve akademik faaliyetlerini yurt dışındaki akademik ve bilimsel kuruluşlarda yürüten üyelerin Türkiye ile ilişkili yürüttükleri bilimsel faaliyetlere yönelik harcamalarının araştırma desteği kapsamında değerlendirilmesine Konsey karar verir.

(5) Akademi üyelerinin Başkanlık veya Konsey tarafından TÜBA'yı temsilen katıldığı yurt içi veya yurt dışı bilimsel toplantılar ile TÜBA tarafından yapılan görevlendirmeler için yapılan harcamaları, üyenin de kabulü halinde araştırma desteği kapsamına alınabilir.

Araştırma desteği faaliyet türleri

MADDE 7 - (1) Araştırma desteği faaliyet giderleri aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılabilir:

a) Laboratuvar, saha çalışmaları, araştırma, geliştirme ve benzeri bilimsel faaliyetler.

b) Yurt içinde veya yurt dışında yapılan kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel toplantılara katılmak amacıyla yapılan yol gideri, yurt dışı çıkış harcı, kayıt ücreti, gündelik, vize ücreti ve benzeri her türlü harcamalar.

c) Türkçe ve yabancı dillerde yayımlanmış kitap, bilimsel dergi ve benzeri yayımlar ile bilgisayar yazılımlarının temin edilmesi ile ilgili giderler.

ç) Araştırma faaliyetlerinde doğrudan kullanılan ve araştırma ile mütenasip taşınır teçhizat, sarf malzemesi ve hizmet alımları.

d) Bilimsel yayın faaliyetleri kapsamında çeviri hizmet bedeli dahil her türlü giderler.

e) Akademi üyesinin, danışman/eş danışman öğretim üyesi olarak lisansüstü eğitim sonrasında öğrencisiyle birlikte yürüttüğü ortak projelerle ilgili giderler.

f) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde çalıştırılan araştırma yardımcılarına banka ödeme dekontunun sunulması karşılığında yapılan ödemeler.

(2) Asosye üyelere, araştırma desteği yıllık tutarının yüzde yetmişi kadar araştırma desteği sağlanır.

(3) Desteklenmesi beyan edilen giderlerin hangi proje veya çalışmayla ilişkili olduğu Akademi üyeleri tarafından Başkanlığa yazılı olarak bildirilir. Bu kapsamda desteklenen projelerden üretilen bilimsel faaliyet ve yayınlarda TÜBA'ya atıfta bulunulması ve destek için teşekkür metni eklenmesi zorunludur.

(4) Araştırma desteği kapsamında menkul mallar ve gayri maddi haklar çerçevesinde edinilen bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tablet ve benzeri bilişim teknolojilerine yönelik teknik özellikleri benzer donanım ve yazılım alımları, Konsey kararı olmadıkça üç yıl içinde yeniden talep edilemez.

(5) TÜBA Genç Akademi Topluluğunun faaliyetleri ile TÜBA Genç Akademi Topluluğu üyelerinin bilimsel faaliyetleri kapsamında yapılan ödemeler için Konsey kararı gerekir. TÜBA şeref, asli veya asosye üyelerinden TÜBA Genç Akademi Topluluğu üyelerine bilimsel danışman olarak atananlar kendilerine ait araştırma desteği bütçesinden, TÜBA Genç Akademi Topluluğu faaliyetleri için harcama yapabilirler.

(6) Konsey; araştırma desteğine konu harcamalar için bütçe imkanları ile ilgili olarak dönemsel ödeme takvimi ve yüzdelik oran veya alt/üst limit belirleyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeni akademi üyelerine sağlanacak destek

MADDE 8 - (1) Yıl içinde yeni seçilen Akademi üyelerine Konsey kararı ile üye seçildikleri tarihten itibaren yılsonuna kadarki süre esas alınarak araştırma desteği sağlanabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile Konsey kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 10 - (1) 5/5/1994 tarihli ve 21925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Araştırma Desteği Esasları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı yürütür.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Kılıçdaroğlu'nun, güzellik kraliçesinin sınavsız atanmasından haberi var mı?
Kılıçdaroğlu'nun, güzellik kraliçesinin sınavsız atanmasından haberi var mı?
Mavi vatanda caydırıcılık daha da artacak
Mavi vatanda caydırıcılık daha da artacak
Kaplan: Davutoğlu hala cevap veremedi, dava açamadı
Kaplan: Davutoğlu hala cevap veremedi, dava açamadı
Ticaret Denetmenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ticaret Denetmenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik

Bu Habere Tepkiniz

Fazladan yapılan ödemelere yönelik geri istem yazısı dava edilebilir mi?

Fazladan yapılan ödemelere yönelik geri istem yazısı dava edilebilir mi?

Danıştay İdari Fava Daireleri Kurulu, fazladan ve yersiz ödendiği iddia edilerek davacı adına borç çıkarılan tutarların rızaen geri ödenmesini, aksi takdirde tahsilat işlemi yapılacağı bilgisini içeren bildirim mahiyetindeki işlemin idari davaya konu olabilecek kesin ve icrai bir niteliği bulunmadığını belirtti.
İş arkadaşını darp eden kamu personeli 'memuriyetten' çıkarılabilir mi?

İş arkadaşını darp eden kamu personeli 'memuriyetten' çıkarılabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, iş arkadaşını darbeden memurun Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasını hukuka aykırı buldu.
Memurlar için 657 sayılı en güncel bilgiler

Memurlar için 657 sayılı en güncel bilgiler

https://www.kitapsec.com/Products/Aciklamali-657-Sayili-Devlet-Memurlari-Kanunu-657-Yayinlari-562025.html
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Genel sekreterin görevden alınmasında 'yetkide paralellik' ilkesinin önemi!

Genel sekreterin görevden alınmasında 'yetkide paralellik' ilkesinin önemi!

Bölge İdare Mahkemesi, üniversite genel sekreterinin görevinden alınmasında atamada usule uyularak Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü alınmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir!
Karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı? MEB'den açıklama

Karantinaya alınan memurun maaşında kesinti yapılır mı? MEB'den açıklama

MEB; Covid-19 teşhisi konulması veya Covid-19 hastası temaslısı olmasına bağlı olarak zorunlu ev izolasyonuna alınması nedeniyle hastalık izni kullananların aylıklarından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152'nci maddesi kapsamında kesinti yapılıp yapılamayacağı hususunda bakanlık görüş yazısı yayımladı.
Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek

Kişiye özel ilanın böylesi... Sınava sadece işaret edilen kişi girecek

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin araştırma görevlisi alımında okçuluk belgesi şartı aranınca yazılı sınava bir kişi girecek!
AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak

AYM, 2021 yılını 6 dosyayı esastan karara bağlayarak kapatacak

Anayasa Mahkemesi 30 Aralık 2021 Genel Kurul Gündemini açıkladı
Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?

Polis, amir olduğunda askerlik hizmeti kıdemde değerlendirilir mi?

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, mesleğe başlamadan önce askerlik hizmetinin polislerin rütbe terfiinde sayılmamasına ilişkin kararı yayımlandı.
Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız

Bakan Kasapoğlu: 1575 personel alacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa 1575 personel alınacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
Metroda dilenci şaşkınlığı: Herkesin içinde paraları saydı

Metroda dilenci şaşkınlığı: Herkesin içinde paraları saydı

İstanbul'da duraklarda dilenen kadın, metroyla başka bir durağa giderken, herkesin içinde kazancını saydı. Yolcular şaşkın bakışlarla kadını izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 sözleşmeli personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 sözleşmeli personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 Ocak 2022.
2021'de Türkiye'de neler oldu?

2021'de Türkiye'de neler oldu?

Covid-19 ile mücadeleye yönelik atılan adımlar, Karadeniz'de etkili olan aşırı yağış sonucu yaşanan sel ve orman yangınları 2021 yılına damga vurdu.