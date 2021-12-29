BDDK, Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 23/9/2011 tarihli ve 28063 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "teknisyen" ibaresi "tekniker ve teknisyen" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinin (3) numaralı alt bentlerinde yer alan "teknisyen" ibareleri "tekniker, teknisyen" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; mesleki veya teknik eğitim öğretim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.