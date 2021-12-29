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Kur korumalı TL için ek bütçeye gerek yok

AK Parti kurmayları, hazinenin bütçe büyüklüğünün yüzde 10'u kadar harcama yetkisine sahip olduğunu belirterek, kur korumalı TL vadeli mevduatın ek bütçe gerektirmediğini ifade ediyor

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 29 Aralık 2021 06:15
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Kur korumalı TL için ek bütçeye gerek yok

Geçtiğimiz hafta uygulanmaya başlanan kur korumalı TL vadeli mevduat hesabıyla ilgili yasa teklifi çalışmalarına başlayan AK Parti, düzenlemeyi önümüzdeki hafta Meclis'e getirmeyi planlıyor. 9 maddeden oluşması planlanan mini ekonomi paketinde, doğalgazın kademeli tarifeye girmesi, müteahhitlerin fiyat farkına ilişkin düzenlemeler de yer alacak.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti kurmayları, yarın konuyla ilgili Meclis'te bir toplantı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının da katılacağı toplantıda bakanlık ayrıca, kripto paralarla ilgili hazırlanan taslak metinle ilgili bir sunum da gerçekleştirecek.

YASAL ZEMİN YER ALACAK

Teklifte, kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili hem kamu bankalarına hem de özel bankalara yapılacak ödemelerin yasal zemini yer alacak. Hazineden yapılacak ödemelere ilişkin de düzenlemeler yapılacak. Teklifin gündeme gelmesinin ardından ek bütçe gerekip gerekmeyeceğine dair tartışmalar ortaya çıkmıştı. 2022 yılı bütçesine ödenek konulması için bir ek bütçe kanunun çıkarılmasının gerekli olduğu yorumları da yapılmıştı.

AK Parti kurmayları, bunun için ek bütçeye gerek olmadığını ifade ediyor. Kurmaylar "Bütçe büyüklüğünün yüzde 10'u kadar hazineye harcama yetkisi veren bir düzenleme var. 5018 sayılı kanuna bir geçici madde eklemiştik. Bu maddede 'Bütçe gelirlerinin üstüne bir gelir olması durumda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile harcanabilir' hükümleri yer alıyor. Yani, yaptığımız işin ek bütçe gerektirmeyeceği kanaatindeyiz" dedi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA GELECEK

Vatandaşın bir kaybının olmayacağını dile getiren AK Parti kurmayları "Vatandaşa 'seni zarar ettirmeyelim' diyoruz. Merkez Bankasının kendi yetkisinde var olan bir şey. Merkez Bankasının uygulamasını maliye için gerçekleştirmiş olacağız. 10 Ocak'a kadar bitirmeyi planlıyoruz. Teklif, Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonuna gelecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, "20 Aralık'ta piyasaya herhangi bir müdahale yapılmadı. Kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta döviz bozdurmak için yarıştılar" dedi.

YENİ SİSTEM YABANCI YATIRIMCILARA ANLATILACAK

Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı ile TL mevduatlarına geçiş artarken, yeni yöntem yabancı yatırımcılara anlatılacak. Bu açıklanan yeni modelin ardından birçok sivil toplum örgütü ve piyasa temsilcileriyle toplantılar yapacaklarını dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk olarak Londra'ya gideceklerini ve yabancı yatırımcılarla buluşacaklarını bildirdi.

Yeni model ile birlikte Türk lirasındaki mevduatların 38 milyar lira arttığına dikkat çeken Nebati "20 Aralık'ta piyasaya herhangi bir müdahale yapılmadı. Kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta döviz bozdurmak için yarıştılar. Türk lirasına olan güven tesis edilmiştir" dedi.

Son üç aylık dönemde psikolojik bir harp olduğunu aktaran Nebati "Böyle bir psikolojiden içeriye doğru oynadılar. Çok açık söylüyorum. Ufacık bir tasarrufu olanları çok hızlı bir şekilde ekonomiyi daraltacak ve döviz fiyatlarını yükseltecek şekilde kanalize ettiler. Bu geçen pazartesi itibarıyla bitti. 20 Aralık bundan sonra Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Bundan sonra bizim belirlediğimiz alanlarda, çok özel şartlarda gerçekleştirilecek olan yatırımların ya da projelerin kredilerinin takip edilmesini de sağlayacak bir yöntem geliştireceğiz" diye konuştu.

BÜYÜME YÜZDE 12 OLUR

Nebati, ülkede çarkların döndüğünü ihracatın arttığını belirterek şunları kaydetti: Salgın bitti, ekonomi canlı, yüzde 12'lere, çift haneli büyümeye doğru gidiyoruz, ülkede çarklar dönüyor, ihracat da patlama yaparken eski yöntemlere devam edemeyiz. Türkiye dinamik bir ülke, kamu maliyesi önemli.

KAPAT [X]

Ebru KARATOSUN

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