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Markette fiyatlar kademeli inecek

Türkiye'nin önde gelen gıda toptancı sitesi Gimat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, gerek üretim gerekse tedarik ve doğrudan lojistik süreçlerinde piyasada hiçbir aksaklık bulunmadığını belirtti.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 29 Aralık 2021 08:52
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Markette fiyatlar kademeli inecek

Kurdaki gerilemeyle market fiyatlarının da düşmeye başladığına işaret eden Aydoğan, "Fiyatlardaki bu düşüş mevcut ürünlerin sirkülasyonu ile kademeli olarak daha da düşecektir" dedi.

TEDARİKÇİLERLE GÖRÜŞÜYOR

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu da döviz kurlarında yaşanan düşüşün fiyatlara da yansıması gerektiğini belirterek, bu konuda tedarikçilerle görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

Yılbaşı dolayısıyla PttAVM olarak "Yılın Son Pazarı, Türkiye'nin Pazarı" adıyla yeni bir kampanya başlattıkları bilgisini veren Çevikoğlu, yılın ilk ışıklarına kadar devam edecek kampanyada en fazla "10 tam altın alana 1 çeyrek altın bizden" ürününe talep olduğunu bildirdi.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR YÜZDE 50 DÜŞER

Döviz kurlarındaki düşüşten sonra 15 otomobil markası fiyatları indirdi. Bu hafta fiyatlarını güncelleyen otomobil firması sayısının 22'ye çıkması bekleniyor.

Şirketler yüzde 15 civarında indirim yaptı. İkinci el otomobillerde fiyat indirimlerinin ise bir ay sonra başlayacağı belirtiliyor. Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Döviz kurunun da gerilemesiyle 1 ay sonra ikinci el araba fiyatlarında yüzde 50'lik bir düşüş öngörüyoruz" dedi.

GÜBREDE % 20 İNDİRİM

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kimyevi gübre fiyatlarında ton başına 1.100 liraya varan indirim gerçekleştirdi.

Tarım Kredi, ülkenin gıda güvenliğine verdiği önemi ve çiftçilerin yanında olduğunu göstermek adına 25 Aralık itibarıyla kimyevi gübrelerde ton başına 1.100 liraya varan, yavaş salınımlı gübrelerle damla sulama ve yaprak gübrelerinde ise ortalama yüzde 20 indirim yaptı.

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