Çocuklarda Omicron çok hızlı yayılıyor
Çocuklarda Omicron varyantı çok hızlı yayılıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Okullarda son 3 aydır inanılmaz boyutlara varan, Kovid-19 dışı viral etkenlerle oluşan, yani değişik solunum yolu virüsleri ile oluşan bir solunum yolu enfeksiyonu dalgası yaşıyoruz.
Çocuk acil servisleri 3 aydır çok büyük bir hasta yükü altında çalışıyor. Aşılanma oranlarının düşük olması ve çocuk yaş grubu aşılanmasının çok yetersiz olması da bir faktör. Ama çocuk yaş grubu aşılanmasının yüksek olduğu ABD, İngiltere ve başka Avrupa ülkelerinde de çocuk yaş grubunda olgu sayılarının çok arttığı gözlendi.
Kovid-19 ya da Omicron varyantını klinik olarak ayırmak neredeyse imkansız, çünkü aynı belirtilerle seyrediyorlar. Bu yüzden solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren çocukların doktora başvurmaları gerekir. Ülkemizde henüz 12 yaş üstü çocukların aşılanmasında istediğimiz noktaya gelinmedi. Bu yaş grubunun aşılanması çok önemli" diye konuştu.
DİLAN KAYAMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız