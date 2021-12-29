Hatay'da önce ineğe sonra tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Hatay'ın Payas ilçesinde, önce ineğe ardından tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Aralık 2021 09:49
Murat Akçakaya'nın (62) kullandığı 34 CUS 410 plakalı otomobil, E-91 Otoyolu'nda, önce önüne çıkan büyükbaş hayvana, ardından sağ şeritte bekleyen sac rulo yüklü tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, Akçakaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Akçakaya'nın cesedi, incelemenin ardından morga götürüldü.
Telef olan büyükbaş hayvan ile kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici ve iş makinesi yardımıyla yoldan kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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