Adem Ljajic, Başakşehir ile anlaştı

Süper Lig devi Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Adem Ljajic neredeyse 6 aydır futbol oynamıyor.

Tecrübeli futbolcu kadro dışı kalmasının ardından yaz transfer sezonunda hiçbir takımla görüşmeyerek siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.

Beşiktaş'tan yılda 3 milyon euro kazanan Sırp futbolcu için Başakşehir'in devreye girdiği öğrenildi.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun isteğiyle Adem ile görüşen turuncu-lacivertliler prensip anlaşmasına varırken ocak ayında transferi bitirmek için futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

Sports Digitale'de yer alan habere göre; siyah-beyazlılarla görüşerek çıkış yolu arayacak olan Ljajic'in aksilik olmazsa ikinci yarıdan itibaren İstanbul'un bir diğer temsilcisinde forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 73 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 16 gol 22 asist kaydetti.