Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen, görevinden alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Aralık 2021 10:12
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmeni görevinden aldı.
Bakanlıkça, Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda öğrenciye şiddet uygulayan matematik öğretmeni hakkında yürütülen idari soruşturma tamamlandı. Bakanlık müfettişlerince hazırlanan rapor doğrultusunda, öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen meslekten alındı.
Bu kararla A.R.Y, artık öğretmen olarak görev yapamayacak.
NE OLMUŞTU?
14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana gelmişti.
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