Gram altın bir günde yüzde 9 arttı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,85 artışla 750,20 liradan tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Aralık 2021 17:50
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 8,85 artışla 750,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.213,00 lira, Cumhuriyet altını 4.964,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 8,85 artışla 750,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|689,00
|689,20
|750,00
|750,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|4.541,00
|4.562,00
|4.943,00
|4.964,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|629,00
|633,00
|684,00
|688,00
|Lira(Tam) Ziynet
|4.438,00
|4.458,00
|4.830,00
|4.850,00
|Yarım Ziynet
|2.219,00
|2.229,00
|2.415,00
|2.425,00
|Çeyrek Ziynet
|1.110,00
|1.115,00
|1.208,00
|1.213,00