PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay

Dava konusu düzenleme ile, 399 sayılı KHK'nın eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli başdağıtıcı ve dağıtıcı unvanında görev yapan personelden başvuru tarihi itibarıyla yaş haddi nedeniyle emekliliğine bir yıldan az süre kalanların idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçirilmemesi yönünde işlem tesis edilmiştir.

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununda getirilen yeni sistem

6475 sayılı Kanunla; 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir.

Sözleşmeli personelin unvan ve sayılarının Genel Kurul kararıyla belirleneceği,

Personelin işe alınması, atanması, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususların Yönetmelik ile düzenleneceği,

Personelden isteyenlerin Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Kanunda tanımlanan sözleşmeli personel statüsüne geçirilebileceği,

Geçmek istemeyenler ile geçmesi uygun görülmeyenlerin tabi olduğu mevzuatına göre istihdamına devam olunacağı düzenlemelerine yer verilmiş olup;

İdarenin bu konularda takdir hakkı olduğundan dava konusu işlem hukuka uygun bulunmuş ve dava reddedilmiştir.

İDDK bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No: 2020/2078

Karar No: 2021/903

Karar tarihi: 28.04.2021

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ... Sendikası (... Sen)

VEKİLİ: Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... (... ) Anonim Şirketi

VEKİLLERİ: Av. ... - Av. ...

İSTEMİN KONUSU: Danıştay İkinci Dairesinin 04/03/2020 tarih ve E:2017/375, K:2020/1308 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan ... tarih ve ... sayılı "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu yazının iptali istenilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 04/03/2020 tarih ve E:2017/375, K:2020/1308 sayılı kararıyla; 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nda, PTT personelinin, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edileceği; sözleşmeli personelin unvan ve sayılarının Genel Kurul kararıyla belirleneceği, personelin işe alınması, atanması, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususların Genel Kurul kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile düzenleneceği ve anılan personelden isteyenlerin Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde bu Kanunda tanımlanan sözleşmeli personel statüsüne geçirilebileceği, geçmek istemeyenler ile geçmesi uygun görülmeyenlerin tabi olduğu mevzuatına göre istihdamına devam olunacağı düzenlemelerine yer verildiği;

Buna göre, mevcut personelin sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesinin, yönetim kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde mümkün hale getirildiği ve yönetim kurulunca sözleşmeli personel olarak çalıştırılması uygun görülmeyenlerin eski statülerinde çalışmalarına olanak tanındığı;

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun 27. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 04/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Mülga) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin, dayanağı 6475 sayılı Kanun'da yer alan kurallar ile aynı nitelikte düzenlemeler içerdiği;

6475 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte, idari hizmet sözleşmeli statüde personel istihdam etmeye başlayan davalının, Kanun'un yürürlüğe girmesinden önceki statülerine tabi olarak çalışanlardan idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçmek isteyenlerin belirlenmesinde ve buna yönelik düzenleme getirmesinde takdir hakkı bulunduğu;

Bu durumda, davalı idarece, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli başdağıtıcı ve dağıtıcı unvanında görev yapan personelden başvuru tarihi itibarıyla yaş haddi nedeniyle emekliliğine bir yıldan az süre kalanların idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçirilmemesi yolundaki düzenlemeyi içeren dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'in 19/01/2019 tarih ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırıldığı, dava konusu işlemin hukuki dayanağının kalmadığı, karar tarihindeki bu yeni düzenleme kapsamında üst norm olan yönetmeliğe de açıkça aykırı hale gelen dava konusu işlemin iptali gerektiği; diğer taraftan karar tarihi itibarıyla yapılan değişikliklerle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerekirken davanın reddinin açıkça hukuka aykırı olduğu ve kararın bu nedenle de bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin temyize konu 04/03/2020 tarih ve E:2017/375, K:2020/1308 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 28/04/2021 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- 23/05/2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun "Personel statüsü değişikliği" başlıklı Geçici 6. maddesinde; "(1) Mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışan ve mevcut statülerinde PTT'de istihdamına devam olunan personel ile işçi statüsünde istihdam edilen personelden isteyenler Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde bu Kanunda tanımlanan sözleşmeli personel statüsüne geçirilebilir, geçmek istemeyenler ile geçmesi uygun görülmeyenlerin tabi olduğu mevzuatına göre istihdamına devam olunur." kuralına yer verilmiştir.

Anılan düzenleme ile, 6475 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden önceki statülerine tabi olarak çalışanlardan, idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçmek isteyenlerin belirlenmesinde yaş, çalışma süresi, emekliliğe kalan süre vs. gibi herhangi bir koşula yer verilmediği görülmektedir. Kanun hükmü bu şekilde olmakla beraber, dava konusu işlem, emekliliğe bir yıldan az süre kalmış olmasını, idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçme talebinde bulunmanın önünde engelleyici bir koşul olarak düzenlemiştir.

İdarenin, Kanunla kendisine verilmiş olan görevleri idari metinlerle düzenlerken, bu görevlerin gerektirdiği teknik detayların belirlenmesi noktasında takdir yetkisine sahip olduğu kuşkusuz olmakla birlikte; bu takdir yetkisi, kanunla tanınan bir hakkın idari işlemle geri alınmasını kapsamamaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta, idarenin, kanunun çizdiği sınırlar içinde, idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçiş taleplerini değerlendirmesi gerekirken; emekliliğine bir yıldan az süre kalmış olanların hiç talepte bulunamaması sonucunu doğuran ve bu yönüyle kanunu aşar nitelikte bir düzenleme içeren dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin kabulü ile temyize konu kararın bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.