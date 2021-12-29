Görevi başındaki doktorlara saldıran şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ta yakınının ameliyatı için sıra bekleyen ve görevi başındaki 2 doktora saldıran zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Aralık 2021 18:01
Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde H.B. adlı şahıs, ameliyat için sıra bekleyen yakını için görevi başındaki doktorlar Ergin Bilgin ve Deniz Baklacı'ya saldırdı. Olayda yaralanan iki doktor darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan H.B. işlemlerinin andından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlı "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız