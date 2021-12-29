CHP'li Yavuzyılmaz: Zafer Havalimanı'nda yine zarar rekoru kırıldı
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'yla ilgili yeni verileri paylaştı. Yavuzyılmaz 'Zafer Havalimanı'nında kendisine ait zarar rekorunu yine kırdı' dedi.
Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında yap-İşlet-devret
modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı'na dair yıllık yolcu sayısı verileri
açıklandı.
Garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1'ine bile ulaşamayan Zafer Havalimanı'yla
ilgili CHP'li Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yavuzyılmaz, "AKP, Zafer Havalimanı'nında kendisine ait zarar rekorunu
yine kırdı" dedi. 2021'in ilk 11 ayına ilişkin verileri paylaşan CHP'li
milletvekili, garanti edilen yolcu sayısının 1 milyon 207 bin 921 olmasına rağmen,
gerçekleşen yolcu sayısının ise 9 bin 966'da kaldığına dikkat çekti.
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Yeni yıla girerken⬇️Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) December 29, 2021
AK Parti, Zafer Havalimanınında kendisine ait zarar rekorunu yine kırdı.
2021 (ilk 11 ay)
Garanti edilen yolcu sayısı: 1.207.921
Gerçekleşen yolcu sayısı: 9.966
Hata payı: % 99
Garanti ödemesi: 6.359.718 Avro
Kaynak: Sayıştay, Cimer https://t.co/nWoAzyme1Y pic.twitter.com/5cXTkzoPs2