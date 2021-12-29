Beşiktaşlılar Mete Kalkavan'ı savcılığa şikayet etti

Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever, Başkan Yardımcısı Avukat Ozan Orpak ve diğer yöneticiler, Denizli Adliye Sarayı'na giderek maç sırasında görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri gerekçesiyle Mete Kalkavan ve Arda Kardeşler'i şikayet etti.

Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever, sezon başından bu yana Beşiktaş üzerinde hakemler tarafından etki edildiğini ileri sürerek, "

Takımımıza hakemler tarafından ciddi anlamda müdahale edildiğini düşünüyoruz. Özellikle bunu Konya maçında net bir şekilde gördük. Çeşitli pozisyonlar var futbol kamuoyunun bildiği, bunlarla alakalı savcılığa hakemler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türk adaletine güveniyoruz. Hakemlerin maçta görevi kötüye kullanma varsa gerekli işlemlerin yapılacağını düşünüyoruz. Denizli Beşiktaşlılar Derneği olarak takımımızın her zaman yanındayız"

dedi.

'Yargının Türk futbolu üzerinde oynanan oyunları bozacağına inanıyoruz'

Başkan Yardımcısı Avukat Ozan Orpak ise, hakemlerin maçta TCK'nın 257. maddesi olan görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Maç sırasında ihraç edilmesi gereken bir futbolcuyu hakemler ihraç etmemiştir. Bu net olarak suçu ortaya çıkarmaktadır. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Türk yargısı bu noktada özellikle Türk futbolu üzerinde oynanan ya da oynanmaya çalışılan oyunları bozacağına inanıyoruz. Amacımız Türkiye'de oynanan her müsabakanın spor kuralları içinde olması kanaatindeyiz. Kurallara uyulmaz ise hukuksuzluklar ve vicdanları yaralayan olaylar ortaya çıkıyor. Vicdanlar yaralanmasın Beşiktaş sahada kaybetsin, masada değil."