Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tünel'i açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve bu kenti Artvin'e bağlayıp Gürcistan üzerinden Kafkaslar'a kadar uzanan Erzurum-Artvin kara yolundaki Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan 2272 metre uzunluğundaki tünelin açılışında yaptığı konuşmada, törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöre halkı adına teşekkür etti.

Artvin ve Erzurum'da yapılan kara yolu projelerinden bahseden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum-Artvin kara yolu üzerindeki Pirinkayalar Tüneli, zorlu bir topografyada yer alan, dik ve dar 22 virajın yer aldığı, ağır kış şartlarında trafik akışının kesintiye uğradığı Pirinkayalar geçişini rahatlatacaktır. Bu şekilde, Erzurumlu Dadaşımızın Karadenizli kardeşine ulaşımı çok daha rahat olacak. Sürücüleri zorlayan, özellikle kış aylarında tehlikesi iyice artan geçişler de tarihe karışacak. Projemizin yapıldığı bölge, 1. derece doğal sit alanı olduğu için yüksek çevre hassasiyetiyle çalıştık. Pirinkayalar Tüneli, tünel uzunluğu 2272 metre olan, bağlantı yol uzunluğu 1070 metreyi bulan, toplamda 3342 metre uzunluğa sahip bir projedir. Tünelimiz, mevcut hattaki ulaşım mesafesini 680 metre kısaltırken, geçiş süresini de 20 dakikadan 5 dakikaya indiriyor."

Projenin faaliyete geçmesiyle kara yollarındaki tünel uzunluğunu son 19 yılda 13 kat arttırarak 50 kilometreden, 639 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Karaismailoğlu, 2002 yılı öncesinde Türkiye genelinde toplam 50 kilometre tünel olduğunu hatırlattı.

- "Yollarımız, bölgenin üretim, turizm ve ticaretine de canlılık katıyor"

Yusufeli'ndeki 56 kilometre uzunluğundaki tünelin de tamamlanacağını anlatan Karaismailoğlu, "Projelerimizle Erzurum, Artvin, Karadeniz sahil yolu, Artvin Limanı, Sarp Sınır Kapısı'nı güvenli bir şekilde bağlayarak, iki şehrin deniz, kara yolu ve uluslararası lojistiğinin kapasitesini artırmış oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, medeniyetin göstergesi olan yollarımız, bölgenin üretim, istihdam, turizm ve ticaretine de canlılık katıyor. Projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu duygularla, Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını tensiplerinize arz ediyorum." diye konuştu.

Kurdele kesilerek açılışı yapılan tüneli, Bakan Karaismailoğlu, kendi kullandığı araçla geçti.

Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Uzundere Kaymakamı Bekir Özen, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Karayolları 12. Bölge Müdürü Alparslan Eşlik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.