Meteorolojiden İzmir ve Aydın için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Aralık 2021 17:22
Meteorolojiden yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 20-50 kilogram) batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 50-75 kilogram) sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız