Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterler tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Aralık 2021 18:58
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 2 teröristin, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız