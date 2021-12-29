Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC aşısı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından Turkovac aşısını olmak için şehir hastanesine gitti. Bakan Koca aşısını canlı yayında yaptırdı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Özellikle bugün önemli bir gün. Yerli üretimle ilgili acil kullanım onayının sayın cumhurbaşkanımızla birlikte müjdesi verilmişti. Yerli aşımız Turkovac'ı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz.

Turkovac son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safasına gelen ilk yerli aşımız oluyor. Ben bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızı özellikle hatırlatma dozlarını Turkovac'la yaptırmalarını tavsiye ediyorum.

TURKOVAC RANDEVULARI YARIN BAŞLIYOR

Ayrıca Bakan Koca yarından itibaren Şehir Hastanelerinden TURKOVAC aşısı için randevu alınabileceğini açıkladı.