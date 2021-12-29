Kılıçdaroğlu, Bakan Mahmut Özer'den randevu talep etti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada perşembe günü saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı'na ziyarette bulunacağını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Aralık 2021 21:53
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Milli Eğitim Bakanlığı'na bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere"ifadelerine yer verdi. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız