Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM'ye sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu.' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosya medya hesabından yaptığı açıklama;

Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun.