'Tamamen yerli mühendislerle projelerimize devam ediyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Büyük güçlü Türkiye'yiz, bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi olan ülkeyiz. Bu yatırımlar sayesinde ülkemizi dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına hep birlikte getireceğiz." dedi.

Uzundere ilçesindeki Pirinkayalar Tüneli'nin açılışı nedeniyle kente gelen, Karaismailoğlu, partisinin İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlediği Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de ulaştırmada yapılan yatırımların son 19 yılda katlanarak arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımların, hayalleri gerçeğe dönüştürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, "Birilerinin 'hayal' dediği ve birilerinin hayal bile edemediği projeleri pek çok yatırımları yaparak hayatımıza kazandırıldı. Bunların sonucunda vatandaşımızın yaşam kalitesi, yaşam standardı yükseldi. Özellikle sağlık ve ulaştırma alanında direkt hayata dokunan çok önemli müthiş işler yapıldı." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri öncesinde ülkenin çok zayıf bir ulaştırma ağına sahip olduğunu vurguladı.

Ulaştırmada altyapı eksikliğini çok kısa zamanda kapatmak için yapılan yatırımların önemine değinen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yatırımları yaparken önemli bir kısmını devlet bütçesinden yani genel bütçeden yaptık. Kendi ürettiğimiz kaynaklarla yap işlet devret projeleriyle, kamu işbirliği projeleriyle ülkemizin altyapı yatırımlarını önemli bir seviyeye getirdik. Bundan sonrada bunu üstüne koyarak devam edeceğiz. Ama bu yatırımlar bundan sonraki yüzyıllarca bu ülkeye hizmet edecek projelerdir. Yani bir tarafta sadece girdisini planlamaya, bir tarafta da önümüzdeki yüzyılı planlamaya çalışan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki Türkiye var. Bunun ne olduğunu vatandaşımıza hep birlikte anlatacağız. Büyük güçlü Türkiye'yiz, bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi olan ülkeyiz. Bu yatırımlar sayesinde ülkemizi dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına hep birlikte getireceğiz."

- "Son 2 yıldır bütün dünya sancılı süreçle, yani salgınla uğraşıyor"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin konum itibariyle dünyanın en önemli yerinde bulunduğunu ve Avrasya'nın tam ortasında olması nedeniyle de dünya ticaret ağında pay sahibi olduğunu aktardı.

Dünyada özellikle Uzakdoğu'dan, Avrupa'ya çok önemli bir ticaret hacmi bulunduğunu anımsatan Karaismailoğlu, "Şu anda dünya ticaret hacmi 12 milyar ton civarında. Bunun önümüzdeki 10 yıl içerisinde 25 milyar tona çıkması öngörülüyor. Bundan Türkiye'nin pay almasının ne kadar önemli olduğunu görmemiz lazım. Pay almak için de planlamalarımızı yaptık. Ona göre de yatırımlarımızı planladık ve yerine getirdik." diye konuştu.

Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyada da doğudan batıya düzenli koridorlar var. Rusya üzerinden getirilen kuzey koridor şu anda Çin ile Avrupa arasındaki çok önemli bir ticaret hacmini sağlıyor. Ama bir de orta koridor var. Özellikle Erzurum'u da içine alan. Çin'den ülkemiz üzerinden Kars-Erzurum ve İstanbul'da Marmaray'ın yapılmasıyla artık Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir trafik akışı var, yani demir ipekyolu başladı. Biz de burada kuzey koridorundaki yoğunluğun en az yüzde 30'unu orta koridora kaydırma planı ve çalışmaları içindeyiz. Son 2 yıldır bütün dünya sancılı süreçle, yani salgınla uğraşıyor. Etkileri bitmedi ama önemli aşamalar kaydedildi. Salgın sürecinde dünyadaki bütün sistemler kitlendi, sanayiler kapandı ve yatırımlar durduruldu ama Türkiye bütün tedbirlerini aldı 2020 yılında, 2019'dan yüzde 50 daha fazla yatırım yaptı. Bu da Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Tedbirlerimizi alarak şantiyelerimize ara vermeden çalışır halde devam ettik."

Karaismailoğlu, salgın sürecinin 2022'de bitmesini beklediklerini fakat bu zamanın uzayacağını söyledi.

Salgına rağmen Türkiye'de yatırımların devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, "Tedbirlerimizi alacağız, durmak yok yola devam edeceğiz. Güçlü Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün dünya üreticilerine destek verdi. Ülkemiz de bu destekleri ciddi bir şekilde verdi. Destek ve teşvik vermeye devam ettik. Son 19 yılda ulaştırma altyapısına 1 trilyon 200 milyara yakın yatırım yaptık." dedi.

- "Biz önümüzdeki 5-10 yılı değil 100 yılı planlıyoruz"

Karaismailoğlu, İstanbul'un bir kesişme noktası haline geldiğini, ticaret hacminde büyük rol oynadığını aktardı.

Yatırımları planlarken gelecek 100 yılı göz önüne aldıklarını ifade eden Karaismailoğu, şunları kaydetti:

"İstanbul Boğazı'ndaki sıkıntılar geçmişte yaşanmış kazalar, şu an İstanbul'daki bekleme süreleri, Marmara Denizi'ndeki sıkıntılar ve İstanbul'da artık bu yükü İstanbul Boğazı kaldıramadığı için Kanal İstanbul Projesi de bu nedenle gündeme gelmiştir. Biz önümüzdeki 5-10 yılı değil 100 yılı planlıyoruz. 2035, 2053 ve 2071'in planlarını yaparken büyük güçlü Türkiye için böyle projeleri yapmak gereklidir. Kanal İstanbul'da bir ihtiyaçtır. Dünyadaki ticari koridorların ve ticari hareketliliğin gelişmesi nedeniyle bugün 12 milyar ton olan ticaret hacminin 25 milyara yükselmesi İstanbul Boğazı'ndaki tehlikenin boyutlarını daha da büyütecektir. Bu kadar geminin İstanbul Boğazı'ndan geçmesi mümkün olmadığı için İstanbul Boğazı'na alternatif su yolu olmazsa olmazlardandır. O yüzden de Türkiye bu projeyi planlamıştır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tamamen yerli mühendis arkadaşlarımızla projelerimize devam ediyoruz. 19 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 160 milyar dolarlık güçlü bir altyapı yatırımı yaptık. Bizim ulaştırma altyapıları sayesinde 13,4 milyar dolarlık yıllık tasarrufumuz var." dedi.

Partisinin İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlediği Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Karaismailoğlu, bugüne kadar yapılan 28 bin 450 kilometreye çıkan karayolu ağının, açılışı yapılan Pirinkayalar Tüneliyle 640 kilometreye ulaştığını aktardı.

Türkiye'deki tünel uzunluğunun her geçen gün arttığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Düşünün 2002 yılı öncesinde Türkiye genelinde 50 kilometre tünel varken şu an biz sadece Yusufeli Barajından dolayı 56 kilometre yapıyoruz. Türkiye genelinde yaklaşık 13 kata çıkmış bir tünel ağıyla Türkiye'deki ulaşımı sağlıyoruz. Projeleri bir bir bitiriyoruz, yenilerine başlıyoruz. Bu projelerin bitmesi sayesinde bu büyüme rakamlarını elde ettik." dedi.

Karaismailoğlu, dünyanın en büyük büyüme rakamlarının güçlü ulaştırma altyapı sistemi üzerine kurulduğunu dile getirdi.

- "Ana vatan, mavi vatan ve uzay vatanda Türkiye bütün dünyaya gücünü hissettirmiştir"

Güçlü ulaşım ağına sahip olmanın, kalkınmayı hızlandırdığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Projelerimizin yüzde 80'nini devletimizin genel bütçesinden yapıyoruz ama buraya ek kaynak üretmek için de kamu özel işbirliğiyle önemli projeler hayata geçirdik. Bunlar biri Avrasya Tünelidir. Burası biteli 5 yıl oldu ama yılda sadece 2 milyar lira Türkiye ekonomisine katkısı vardır. Siz bazılarının bu projeleri eleştirip çamur atmasına hiç aldırmayın. Bunlar Türkiye'ye yüzyıllarca hizmet verecek mega projelerdir. Bu projeleri dünya çok daha iyi görüyor ama bizim vatandaşımız da çok iyi görüyor. Artık biz proje ve mühendis ihraç eden ülke konumuna geldik. Dünyanın pek çok ülkesinde artık Türk müteahhitler iş alıyor, Türk mühendisler çalışıyor. Türk projeciler orada çözüm üretip oralar katkı verip bize de gelir getiriyorlar."

Karaismailoğlu, ulaşım alanında yapılan yatırımlar sayesinde trafik kazalarındaki ağır bilançoların ortadan kalktığını söyledi.

Yıllık 12 bin kişinin hayatını kurtaran karayolları yatırımları sayesinde aynı zamanda 22 milyar lira tasarruf sağlandığı kaydeden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Haberleşme konusunda çok önemli yatırımlar yapıldı. 19 yıl öncesi deselerdi ki, 'Türkiye bir yılda 2 tane uzaya uydu fırlatacak' kimse size inanmazdı, gülerdi. Ama 2021 yılının başında Türksat 5A uydusunu uzaya fırlattık. Bir yıl bitmeden Türksat 5B'yi uzaya fırlatıyoruz. Bütün dünyanın takip ve gıpta ettiği bir projedir. Bundan hepimiz gurur duymalıyız. Hem de bunlar 35 yıl ömrü olan yeni nesil uydulardır. Ana vatan, mavi vatan ve uzay vatanda Türkiye bütün dünyaya gücünü hissettirmiştir."

- "Vatana millete yapılan hizmete düşmanlık etmek muhalefet etmek değildir"

Karaismailoğlu, kara yolu, demir yolu, hava ve deniz yolu ile haberleşmeyle 19 yılda toplamda 160 milyar dolarlık altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü altyapı yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Tamamen yerli mühendis arkadaşlarımızla projelerimize devam ediyoruz. 19 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 160 milyar dolarlık güçlü bir alt yapı yatırımı yaptık. Bizim ulaştırma altyapıları sayesinde 13,4 milyar dolarlık yıllık tasarrufumuz var. Bütün yatırımlar devam ediyor, bu güçlü altyapı üzerine gelecek nesiller, gençler ulaştırma ve altyapı diye proje veya plan yapmayacaklar, artık teknoloji üretecekler inovasyon çalışacak ve yeni sektörlerle ilgilenecekler." dedi.

Karaismailoğlu, projelerin tek tek hayata geçirildiği sırada birilerinin oturduğu yerden çamur attığını savundu.

Bunu sırf keyif almak için yaptıklarını ve projeleri lekelemeye çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü bunlar yıllar boyunca taş üstüne taş koymamış. Belki koyun bile gütmemişlerdir, o yüzden onların bu projelere laf atmaya hakları yoktur. Bizim vatanımıza milletimize yaptığımız hizmeti artıracak her türlü eleştirinin başımızın üstünde yeri vardır. Vatana millete yapılan hizmete düşmanlık etmek muhalefet etmek değildir. O yüzden kendilerine gelmeleri lazım. Yani 1970 yılında ilk birinci Boğaz Köprüsü yapıldığında söylenen laflarla bugün ki laflara baktığımızda aslında zihniyet değişmiyor, bu da Türkiye'nin kaderi. Onlar eleştirecekler ama biz bunlara inat yapmaya devam edeceğiz, çünkü biz ülkemizi seviyoruz, ülkemizi dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasında sokmamız için bu yatırımları yapmamız gerekiyordu ve yaptık, yapmaya da devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Karaismailoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını hediye etti.