43 yıldır hazırladığı zeka sorularıyla Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, 43 yıl 6 günle "dünyanın en uzun süre zeka soruları hazırlayan köşe yazarı" olarak "Guinness Dünya Rekortmeni" unvanını elde etti.

TÜBİTAK Bilim Teknik dergisinde 1978'den beri "Zeka Oyunları" sayfasını hazırlayan Halıcı'ya, "Guinness Dünya Rekoru Sertifikası"nı, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Halıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu uzun soluklu yolculuğunun ODTÜ'te öğrenci olduğu yıllarda başladığını söyledi.

TÜBİTAK'ın Bilim Teknik dergisini Konya Maarif Kolejinde öğrenciyken takip ettiğini belirten Halıcı, "Fakat dergideki sorular yabancı dergilerden çevriliyordu. Bu beni çok üzüyordu." dedi.

Ankara'da üniversiteye geldiği zaman ilk iş Bilim Teknik dergisinin merkezini ziyaret ettiğini anlatan Halıcı, şöyle konuştu:

"Dergiyi çok beğendiğimi, Türkçe içerikler olabileceğini belirterek, sorular hazırladığımı söyledim. O zaman editör rahmetli Nüvit Osmay, 'Peki, soruları hazırla getir.' dedi. İlk satranç sorularıyla başladım ve o günden bugüne kadar bu iş devam etti. Araya birçok dergi, gazete girdi ama Bilim Teknik 43 yıldır devam eden benim sayfam. Daha önce mektupla okuyucularımızdan soru örnekleri gelirdi veya sorularıma cevaplar yollarlardı. Sonra telefonlar, fakslar oldu. En son şimdi internet üzerinden, sosyal medyadan yoğun şekilde bilgi alışverişinde bulunuyoruz."

"2003'ten bu yana da Akıl Oyunları'nı hazırlıyorum"

Emrehan Halıcı, 2003'ten bu yana da günlük bir gazetede her gün Akıl Oyunları köşesini hazırladığını dile getirdi.

Halıcı, "Bazen bir yerlerde karşılaştığım insanlar, 'Emrehan Bey, biz sizin sorularınızla büyüdük, sorularını çözerdik, bundan çok faydalandık. Daha sonra çocuğum senin sorularını çözdü, şimdi de torunlarım çözüyor.' diyor. Tabii bu beni çok duygulandırıyor. Gurur verici bir şey. Allah sağlık verdiği müddetçe bu hizmeti, bu güzel uğraşı sürdürmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Guinness'e nasıl başvurduğunu da anlatan Halıcı, bu konuda, Türkiye Zeka Vakfında birlikte çalıştığı genç arkadaşlarının ön ayak olduğunu söyledi. Halıcı, şöyle devam etti:

"Benim sürekli soru hazırladığımı görüyorlar. Bütün yarışmaları da ben hazırlıyorum. Türkiye Zeka Oyunları Yarışması yapıyoruz 27 yıldır. Bütün soruların her aşamasını hazırlıyorum. Buradaki arkadaşlar 'Emrehan Bey, dünyada bunu bu kadar yapan olduğunu düşünmüyoruz. Bir müracaat edelim.' dediler. Zaten sağdan soldan da araştırmışlar. Böylece müracaat etmiş olduk. Guinness, bu konularda çok ciddi araştırma yapıyor, bütün her şeyi denetliyor, belgeler istiyor. Birkaç aylık denetlemeden, incelemeden sonra rekorumuz onaylandı. Ben de bundan büyük bir mutluluk duydum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Guinness belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığını hatırlatan Halıcı, Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a teşekkür etti.

Emrehan Halıcı, "Bu konuya verdikleri önem açısından da çok mutlu oldum. Orada çok değerli bilim insanlarıyla birlikte bu ödülü alıyor olmak çok anlamlıydı. Türkiye'nin bilime, sanata, teknolojiye önem vermesi, ağırlık vermesi çok anlamlı bir hedeftir. Bu hedefe uygun bir gün orada yaşadık. Bundan dolayı mutlu olduğumu tekrar ifade etmeliyim." diye konuştu.

20 binin üzerinde sorusu bulunuyor

Konya'da doğan 65 yaşındaki Emrehan Halıcı, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede bir süre asistanlık yapan Halıcı, yurt içi ve dışında bilgisayar ile yazılım alanlarında birçok proje gerçekleştirdi, ilk Türk bilgisayarının üretiminde yazılım sorumlusu olarak görev aldı.

Bilgi ve zekaya dayalı etkinliklere yoğun ilgi gösteren Halıcı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı ve Dünya Satranç Federasyonu Asbaşkanlığı görevlerinde bulundu, 21, 23 ve 24. dönem milletvekilliği de yaptı.

TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinde 1978'den beri "Zeka Oyunları" köşesini hazırlayan Halıcı'nın, yerli ve yabancı pek çok yayın organında yayımlanmış 20 binin üzerinde sorusu bulunuyor.