TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Azerbaycan'da da yapılacak
Azerbaycan'da, Kovid-19'a karşı Türkiye'de geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının yapılmasına onay verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Aralık 2021 23:09
Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Perviz Abubekirov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının Azerbaycan'da da yapılmasına yönelik ilgili belgelerin incelendiğini ve onay verildiğini bildirdi.
Abubekirov, TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarını gerçekleştirmek üzere uzmanlardan oluşan bir grubun Azerbaycan'a gelmesinin beklendiğini kaydetti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız