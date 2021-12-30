Bitcoin'de durgunluk başladı mı?

ABD'deki başkanlık seçimleri sonrasında yükselişe geçen Bitcoin, Kasım 2020'de aşı haberlerinin çıkmasından da destek bularak büyük yükselişine başlamıştı. ABD Borsaları ve Bitcoin 2021 yılının büyük bir kısmında pozitif bir ilişki içerisindeydiler.

Haziran ayından bu yana hep aynı yönde hareket eden Bitcoin ve S&P 500, 6 ayın ardından ilk defa Aralık'ta ayrışmış oldu. Hazirandaki ayrışma sonrasında Bitcoin'in S&P 500 ile 30 günlük korelasyonu 7 Temmuz'da negatife dönmüştü.

Bitcoin 10 Kasım'da tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan art arda 5 hafta düşüş kaydederek 200 günlük hareketli ortalamasının sınırına gerilemişti. En büyük hacme sahip kripto para sonrasında finansal piyasaların genelindeki olumlu havayla beraber 51 bin doların üzerine tırmanarak iki haftanın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Kaynak: Bloomberg