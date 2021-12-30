Dolar günü 13,00 TL sınırında tamamladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 17:38
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|12,6300
|12,6310
|12,9970
|12,9980
|Avro
|14,3260
|14,3270
|14,6600
|14,6610
|Sterlin
|16,9620
|17,0120
|17,5100
|17,5980
|İsviçre Frangı
|13,8260
|13,8900
|14,1810
|14,2520
|ANKARA
|ABD Doları
|12,6010
|12,6610
|12,9670
|13,0470
|Avro
|14,2870
|14,3570
|14,6200
|14,7000
|Sterlin
|16,9120
|17,1110
|17,4500
|17,6600