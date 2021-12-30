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Bahçeli: İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı

Bahçeli: Bunlar yarın, mesela İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Bu felaketin üstesinden nasıl geleceğiz?

Eklenme : 30 Aralık 2021 09:33
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Bahçeli: İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik teftiş konusunda değerlendirmede bulundu. Belediye "terör iltisaklı kişilerin çalıştığı" iddiası sorulan MHP lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suçlu olması durumunda görevden alınması gerektiğini söyledi.

Devlet Bahçeli, partisine yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesine gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söyleşinin bir kısmı özetle şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan özel teftiş hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse hukuktan bağımsız değildir. Bir defa bu temel ilke üzerinde herkesin görüş birliği sağlaması şarttır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili iddialar vahimdir. Bu belediyede çok sayıda işe alınanlardan 557 kişinin terör örgütleriyle irtibat ve iltisakları belirlenmiştir. Bunların arasında, FETÖ'cüler vardır, PKK/KCK bağlantılı olanlar vardır, DHKP-C'yle organik bağı olanlar vardır, MLKP ve MKP'li olanların varlığından bahsedilmektedir.

İçişleri Bakanımız kararlı konuşmaktadır. Dağdaki terörün kökünü kazıma iradesinde olanların kamu kurumlarına ve belediyelere sızan terörle bağlantısı olanlara seyirci kalması düşünülemez. Terör örgütleriyle iltisaklı olanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne işi vardır? Bunlara göz yuman, bunların işe alınmasına onay veren suç işlemiş sayılmayacak mıdır? Bu kanunsuzluk, bu hıyanet hiçbir kalıba sığmayacak kadar ciddidir.

"Buz dağının görünmeyen tarafı deşifre olacak"

Dernek görünümlü DİAYDER isimli paravan bir terör oluşumunun referansıyla seçilmiş militanların peyderpey işe girdikleri anlaşılmaktadır. Buz dağının henüz görünen kısmının üzerine gidilmektedir. Görünmeyen tarafının ise deşifre olacağı günler çok uzak değildir. İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş uygulaması doğrudur. İddialar tevsik edilirse tahkikat aşamasına geçilmelidir. Terör örgütüyle iltisakı olanları Belediyeye alanların bu fiilleri sabit görülürse başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Derhal görevlerinden el çektirilmeleri adaletin gereği olacaktır.

"Suçluyu koruyan suç işlemiştir"

CHP'li Belediye Başkanı diyet ödeyecekse bunu devletin üzerinden yapamaz. İstanbulluların hakkını gasp edemez. Buna hiç kimse olur veremez. Suçluyu koruyan suç işlemiştir. Teröristleri belediyede işe alanların yeri belediye olamaz. Bunların adresi mahkemedir. Şayet iddialar doğru ise Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'a ihanet etmiştir. Bu ihanet ise cezasız kalamaz. Toplanıp marşlar söyleyerek durumu kurtaramazlar. Kılıçdaroğlu'nun "hazmedemedikleri için saldırıyorlar" sözleri ise zırvadır, suçluların telaşıdır.

"Belediyede işe giren teröristler milli güvenlik sorunudur"

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın millete emanet olduğunu söyleyenler, emanete leke süren birisinin millet tarafından sahiplenmeyeceğini bilmek zorundadır. Dağda başı ezilen teröristin TBMM ve belediye koridorlarında dolaşması aklımızın havsalamızın alamayacağı bir çarpıklıktır. Bu çarpıklığın hesabı mutlak surette sorulmalı, sorumlular hakkında gereği hukuk içinde yapılmalıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, teröristleri işe alacağına işsiz güçsüz insanlarımızın yarasına merhem olmalıdır. Fakat bunu yapmamıştır. Belediyede işe giren teröristler milli güvenlik sorunudur. Bunlar yarın, mesela İstanbul'un şehir suyuna zehir karıştırsalar ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Bu felaketin üstesinden nasıl geleceğiz?

"Bu işin şakası yoktur"

Ekrem İmamoğlu'nun görevinden alınmasını mı istiyorsunuz?

KAPAT [X]

Suçluysa elbette görevinden alınmalı, büyükşehir belediye meclisi de yeni başkanı seçmelidir. Bu işin şakası yoktur. İçişleri Bakanlığı'nın özel teftişinden suçu olmayanın rahatsız olmasına gerek de yoktur. Eğer suç varsa cezası da olmalıdır. İstanbul terör örgütlerine teslim edilemeyecektir. İstanbul'a hizmet bahtiyarlıktır. Dua bereketidir. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı siyasi hırslarına yenilmiştir. Farklı zamanlarda gerçekleştirdiği il ve ilçe ziyaretleri gizli bir gündem peşinden koştuğunu göstermektedir.

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