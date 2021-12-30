Ders ve ek ders saatlerine dair kararda neler değişti?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklikler yapıldı. İşte yapılan değişiklikler

İLK DEĞİŞİKLİK

MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan "ders görevleri ile" ibaresi "ders görevleri hariç olmak üzere," şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali;

"n) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri ile ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade eder."

Yeni hali;

"n) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını ifade eder."

Anlamı;

İşletmelerde mesleki eğitim ve staj olarak adlandırılan eğitim faaliyetleri yüz yüze eğitim kapsamından çıkartılmıştır.

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İKİNCİ DEĞİŞİKLİK

MADDE 2- Aynı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (7) numaralı alt bendinde yer alan "2018-2019" ibaresi "2021-2022" şeklinde değiştirilmiştir.

Eski hali;

7) İlkokul 4 üncü veya 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden; 4 üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2018--2019 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında,

Yeni hali;

7) İlkokul 4 üncü veya 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden; 4 üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2021--2022 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında,

Anlamı;

Pandemi nedeniyle Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilere eğitim veren öğretmenlere ek ders ödenmesini sağlayacak düzenlemedir. 2018-2019 ibaresi değiştirilerek 2021-2022 yapılmıştır. Böylece İYEP (İlkokullarda Yetiştirme Programı) programı bu yıla mahsus olmak üzere 4. Sınıflarda da uygulanabilecek.

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ÜÇÜNCÜ DEĞİŞİKLİK

MADDE 3- Aynı Kararın 15 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve üçüncü fıkrasında yer alan "ders" ibareleri "ek ders" şeklinde değiştirilmiştir.Eski hali;

MADDE 15- (1) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ders görevi sayılır.

Yeni hali;

MADDE 15- (1) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır.

Anlamı;

İşletmelerde mesleki eğitim ve staj olarak adlandırılan eğitim faaliyetlerinin öğretmenlere maaş karşılığında verilmeden ek ders ödenmesini sağlayacak düzenlemedir.

Eski hali;

2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati,

geçmemek üzere okutabilecekleri azami ders saatleri kapsamında verilir.

Yeni hali;

2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati,

geçmemek üzere okutabilecekleri azami ek ders saatleri kapsamında verilir.

Anlamı;

İşletmelerde mesleki eğitim ve staj olarak adlandırılan eğitim faaliyetlerinin öğretmenlere maaş karşılığında verilmeden ek ders ödenmesini sağlayacak düzenlemedir.

Eski hali;

(3) Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir.

Yeni hali;

(3) Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir.

Anlamı;