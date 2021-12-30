2022'de seçim olacak mı?

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre;

Ekonomi ve erken seçim tartışmaları, 2022 yılında siyasetin öncelikli gündem maddesi olmayı sürdürecek. Ekonomide özellikle yılın ikinci yarısından itibaren dövizde yaşanan yükseliş ve enfl asyondaki artışla birlikte zor bir dönem geçiren AK Parti'de uygulamaya konulan yeni ekonomi modeli ve ardından açıklanan yeni tedbir paketi ile birlikte 2022'de taşların yerine oturması bekleniyor. Ekonomi nedeniyle erken seçim çağrısı yapan ve bu çağrısını mitinglerle meydanlara taşıyan muhalefet partilerinin 2022 yılında da erken seçim çağrısını sürdürmesi beklenirken Cumhurbaşkanı'nın "Faiz sebep, enfl asyon sonuçtur" teorisiyle düşük faiz üzerine kurgulanan yeni ekonomi modelinin sonuçları da muhalefet tarafından yakından takibe alınacak.

İlk sinyal ilk çeyrekte alınacak

Muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına, AK Parti ekonomi nedeniyle mesafeli dururken, özellikle dövizde yaşanan hızlı tırmanışın ardından açıklanan tedbirlerin yılın ilk çeyreğinden itibaren etkisini göstermesini bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden ayrılması, Nureddin Nebati'nin bakanlık görevini üstlenmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi programını daha uyumlu bir ekiple uygulayacağı dile getirilirken, 2022 yılında öncelikle hayat pahalılığından kaynaklı vatandaşın yaşadığı sorunlara odaklanılacağı belirtiliyor.

Seçim tarihi soru işareti

Millet İttifakı ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2021 yılında sıkça gündeme getirdiği erken seçim çağrılarına Meclis'te yılın son grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erken seçim yok, nokta" diye yanıt verirken, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de seçimin 18 Haziran 2023'te yapılacağını sıklıkla ifade ediyor. Ancak kulislerde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan dövize endeksli mevduat sisteminin de yer aldığı tedbir paketi sonrası bir istikrarın sağlanması durumunda AK Parti'nin yakalanan bu fırsatı bir baskın seçime dönüştürebileceği de konuşuluyor.

Modele destek adımları

AK Parti ekonomi kurmayları ekonomide uygulamaya konulan yeni model çerçevesinde üretim ve istihdamı desteklemeye yönelik adımların hızla atılacağını belirtiliyorlar. AK Parti'de hazırlıkları süren kur korumalı TL vadeli mevduatta, TL birikimlerinin bu mevduata yönlendirilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluşturacağı yasal altyapı, ihracatçı firmalara kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim, müteahhitlere fiyat farkı ödenmesine ilişkin 8-10 maddelik bir yasa teklifinin yılın ilk haftasında Meclise gelmesi bekleniyor. Ayrıca Katma Değer Vergisi'nde sadeleştirmeyi içeren bir çalışma sürdürülürken, 2022 yılında kripto parayla ilgili yasal alt yapının oluşturulması planlanıyor. Ayrıca piyasanın doğru işlemesine yönelik elektronik ticaret ve perakende ticarette yasal düzenlemelerin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Maaş artışları ne olacak?

AK Parti kaynakları 2023 seçim yılı olacağı için, 2022 yılını reform niteliğindeki birçok düzenlemenin hayata geçirileceği yıl olarak değerlendiriyorlar. Ayrıca çalışanların özlük haklarında yapılacak iyileştirmeler de 2022 yılında beklenen önemli düzenlemeler arasında yer alıyor. Asgari ücretin ardından memur ve emekliye ne oranda maaş artışı yapılacağı Ocak ayında netleşecek. Öğretmenlik meslek kanununu, sağlık çalışanlarının maaşlarında iyileştirme, 3600 ek gösterge başta olmak üzere iktidar tarafından verilen sözlerin hayata geçirilmesi noktasında yapılacak çalışmalar da önemli başlıkları oluşturuyor.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in detayları kamuoyuna duyurulacak

Sistem tartışması sürerken, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin Ekim ayında başladığı ve geçtiğimiz hafta tamamlanarak 5 ana başlık ve 75 konu başlığı üzerinde uzlaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması, 2022 yılında kamuoyuna açıklanacak. 6 siyasi partinin genel başkanlarının son şeklini verdikten sonra oluşturulan ortak metinle duyurulacak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem modelinde, yasamadan yürütmeye öngörülen model tüm detaylarıyla şekillenmiş olacak.

Millet İttifakı'nın adayı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar 2022 yılında da sürecek. Millet İttifakı'nın tek bir çatı adayla mı yoksa her partinin tek tek kendi adayıyla mı seçime gideceği belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı adaylık tartışmalarının Millet İttifakında bir çatlak yaratıp yaratmayacağı sorusu da sıkça gündeme geliyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın adayının nasıl belirleneceği ve kim olacağı, ne zaman açıklanacağı 2022 yılında siyasette öne çıkan önemli bir başlık olarak masada duruyor.

3. İttifak tartışmaları

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında üçüncü bir ittifakın oluşabileceği beklentisi de siyasi kulislerde dile getiriliyor. Millet İttifakı içerisinde yer almayan Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, Saadet Partisi ile birlikte üçlü ittifak kurabileceği konuşuluyor. İttifaklar konusundaki tablonun seçimin yaklaşmasıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Seçim Kanunu ve baraj

AK Parti ve MHP'nin uzun süredir gündeminde olan Seçim Kanununda değişiklik teklifinin 2022 yılında Meclis'e sunulması bekleniyor. Daha çok teknik düzenlemeleri içeren bir çerçevede şekillenen teklifte en önemli düzenlemeyi seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülmesi oluşturacak.