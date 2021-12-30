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Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Oğlum için çekilen filmi izlemek zor olacak

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül (15) ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girecek. Filmin galası için Ankara'da düzenlenen programa davet edilen Ayşe Bülbül, "Burada oynayanlar, bizim hayatımızı oynadı; evladımın çile dolu, yokluk içindeki hayatını oynadı. Filmi izlemek çok zor olacak benim için ama dirayetli olacağım" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Aralık 2021 09:59
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Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Oğlum için çekilen filmi izlemek zor olacak

Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül ile Ferhat Gedik'in hayatları, 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi ile beyaz perdeye aktarıldı. Eren Bülbül'ü hemşehrisi Rahman Beşel, annesi Ayşe Bülbül'ü oyuncu Mutlu Nur, şehit Ferhat Gedik'i de oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı film, çekimlerin tamamlanmasıyla Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girecek. Gala için Bülbül ailesi ise Ankara'ya davet edildi.

'EREN'İME ÇOK BENZİYORDU'

Eren'in hayatını canlandıran oyuncunun oğluna çok benzediğini anlatan anne Ayşe Bülbül, "Eren'in filminin çekimi buralarda yapıldı. Biz filmde oynamadık ama bizim hayatımızı canlandırdılar. Eren'in doğum sahnesinden 15 yaşına kadar olan sürecini onlar canlandırırken izledim. Bazen gözyaşı döktüm bazen 'Yeter bu ağlamak' dedim, oturdum izledim. Eren'in çocukluğunu canlandıran ve Eren'in şehit edildiği yaşlarını canlandıran çocuklar evladıma çok benziyordu ama sırtındaki sepetinde odunları ile onu canlandıran küçük bir çocuk vardı. O benim Eren'ime çok benziyordu ama ne olursa olsun kendi evladımın kokusunu, kendi evladımın sıcaklığını onlardan almam mümkün değil. Film çekilirken burada sanki benim evlatlarımmış gibi onlarla ilgilendim" diye konuştu.

'FİLMİ İZLEMEK ÇOK ZOR OLACAK'

Eren'in doğum günü olan 1 Ocak'ta gösterime girecek filmin oğlunun anısına güzel hediye olduğunu söyleyen Bülbül, "Allah razı olsun evladımı unutmayanlardan. Burada oynayanlar bizim hayatımızı oynadı; evladımın çile dolu, yokluk içindeki hayatını oynadı. O filmi izlemek çok zor olacak benim için ama dirayetli olacağım. Eren'e ben 15 yaşına kadar yokluk yüzünden doğum günü kutlayamadım. Ona pasta alıp şarkılar eşliğinde mum üfletemedim. Şimdi ise Eren'in doğum gününde onun anısına çekilen film oynatılacak. Gala için Ankara'ya davet edildim. Şimdi oraya gideceğim kızlarımla. Evladımın anılması, unutulmaması çok güzel bir duygu ama ne olursa olsun yanımda evladım yok. Filmden sahneleri bana gösterdiler ama yüreğim dayanmıyor. Eren'in karpuz yediği bir bölümü gördüm. Eren'imin karpuz yemesi gözümde canlandı. Eren yevmiyeye gittiğinde orada karpuz vermişlerdi ona. Toplumda içini yedi, döndü kenara kabuk kısmını yedi. Tekrar çocuğumun yaşadığı o yoksulluğu görmek çok zor olacak ama gidip galaya katılacağım" dedi.

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