Yeni evli çiftin annesine emanet ettiği altınları hırsızlar çaldı

Arnavutköy'de yaşayan Münasip Aral öğle saatlerinde pazara gitmek için evinden çıktı ev sahibinin evde olmadığını fırsat bilen hırsızlar apartmanın bodrum katında bulunan daireye girdi ve yeni evli çiftlerin annelerine emanet ettiği 300 bin TL değerinde altını çalarak kayıplara karıştı. Ev sahibi kuyumculardan yardım istedi.

Olay, dün saat 15'de Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kaptan Paşa Sokakta meydana geldi. İddiaya göre pazara gitmek için evinden çıkan Münasip Aral'ın evde olmadığını fark eden hırsızlar eve girdi ve yatağın altında bulunan yeni evlenmiş olan kızı Dilan ve damadı Kadir Çakır'ın emanet etmiş olduğu 300 bin TL değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı. Altınları elleri koymuş gibi oldukları yerden alan ve kayıplara karışan hırsızlar polis tarafından her yerde aranırken emanet edilen altınları çalınan Münasip Aral kuyumculara ve vatandaşlara çağrı da bulundu.

Evine hırsızların girdiğini fark eden Münasip Aral, "Yatağı kaldırmışlar çanta hemen kenardaydı çantada Hintli kolyesi, 3 Çeyrekli kolye, 1 Cumhuriyet Altını, 10 bilezik, 1 kelepçe bilezik, 1 yüzük, 4 çeyrek altın, 20 bin TL nakit para, isimli gümüş kolye vardı. Allah onların belasını versin ne olur kim görürse Allah rızası için bir çantanın içinde bize haber versinler. 2 tane çanta var üzerinde hilal yazıyor bize haber versinler lütfen onlar çocuklarımın bana emaneti idi hepsi de benim yanımdalar. Bir kızım daha nişanlı diğerleri evliler. Ben pazara gittim saat 15'de kızım da okuldaydı 16'da eve gelmiş bu halde görmüş kapım kapalıydı ben anahtarı aldım gittim kızım da anahtar vardı o girmiş bu halde görmüş ben yaptım zannetmiş küçük çünkü o benim kafam durmuş durumda şuanda benim değil kızım ve damadımın herkes hakkını istiyor ne yapayım bilmiyorum" dedi.