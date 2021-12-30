Nedim Şener ile Murat Ongun'un canlı yayın tartışması

Canlı yayınına konuk olan Nedim Şener, İBB ile terör örgütü PKK arasında kurulan ilişkiyi anlatmıştı.

Bugün de Haber Global'e konuk olan Nedim Şener ile Murat Ongun, bir kez daha aynı konu üzerinden münakaşaya girişti.

'BELEDİYEDEN HABERSİZSİN, İMAMOĞLU'NU KANDIRIYORSUN'

Nedim Şener şunları söyledi:

Belediyeden bu kadar habersizsin, algı yaratmak yok, İBB çalışıyor, Twitter hesabından trollere yedirmek yok. belediyeden gelmiş evraktan habersizsin, İmamoğlu'na çok büyük zarar veriyorsun. Kandırıyorsun adamı.

İddianamedeki iddialara cevap versin, benim adımı her andığında cevabı yapıştırırım. Sağa sola laf yetiştirme. Adam gibi belediyeyi yönet.