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Yabancıya en çok konut satılan ilçeler belli oldu

Yılın 11 ayında İstanbul'da yabancılara yapılan konut satışı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 23 bin 169'a ulaşırken, en çok konut 7 bin 905 adetle Esenyurt'ta satıldı- Esenyurt'u 2 bin 608 adetle Beylikdüzü, 1.734 ile Başakşehir, 1.104 ile Avcılar izledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 11:11
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Yabancıya en çok konut satılan ilçeler belli oldu

Yılın 11 ayında İstanbul'da yabancıya en çok konut satılan ilçelerin başında 7 bin 905 adetle Esenyurt gelirken, onu 2 bin 608 ile Beylikdüzü takip etti

TÜİK verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 50 bin 735 oldu. Ülke genelinde yabancıların aldığı konutların neredeyse yarısı, yüzde 46'sı, İstanbul'dan satıldı.

Ocak-kasım döneminde İstanbul'da yabancılara yapılan konut satışı yüzde 37 artarak 23 bin 169'a ulaştı.

Yabancıya gayrimenkul satış şirketi Nevita'nın araştırmasına göre, yılın 11 ayında İstanbul'da yabancıların en çok gayrimenkul aldığı ilçelerin zirvesinde, 7 bin 905 adetle Esenyurt yer aldı.

Tüm gelir gruplarına uygun konutun bulunabildiği, daire fiyatlarının İstanbul ortalamasının altında olduğu, hem markalı projelerin hem de bağımsız binaların sıkça yer aldığı Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt, bu gibi özellikleri nedeniyle yabancılar tarafından en çok tercih edilen yer oldu.

Esenyurt'u 2 bin 608 adet konutla Beylikdüzü takip ederken, iki ilçenin toplamı 10 bin 513'e ulaştı. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yabancılara yapılan satış adedi, il genelinin neredeyse yarısını, yüzde 45,4'ünü, oluşturdu.

- Başakşehir ve Avcılar da ilk sıralarda

İstanbul'da ocak-kasım döneminde yabancıların en çok konut aldığı üçüncü ilçe 1.734 ile Başakşehir olurken, onu 1.104 ile Avcılar takip etti. Bu dönemde 4 ilçede 1.000 rakamı aşıldı.

Yılın 11 ayında Kağıthane'de 839, Büyükçekmece'de 772, Zeytinburnu'nda 654, Bağcılar'da 644, Küçükçekmece'de 600, Kartal'da 581, Kadıköy'de 541, Sarıyer'de 515, Şişli'de 486, Ümraniye'de 460 adet konut satıldı.

Bahçelievler 393, Bakırköy 355, Fatih 351, Beyoğlu 346, Eyüpsultan ise 322 konutla listede yer aldı. Diğer ilçelerin toplamında ise 1.959 adet konut yabancılar tarafından alındı.

- "İstanbul, gayrimenkulde yabancı yatırımcının dikkatini daha çok çekmeye başladı"

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin bu yılı uluslararası gayrimenkul yatırımcısı açısından çok iyi geçirdiğini belirterek, 11 ayda yaşanan artıştan bahsetti.

Türkiye'de yabancıların konuta ödediği rakamın artmaya başladığını, batılı alıcıların sayısının arttığını dile getiren Akbal, özellikle İstanbul'un her alanda olduğu gibi gayrimenkul yatırımcısının da dikkatini çektiğini, bu alanda ciddi artış yaşandığını vurguladı.

Akbal, Türkiye'nin sahip olduğu eşsiz avantaj ve fırsatlardan bahsederek, hem Türkiye'nin hem de Nevita'nın 2021'i yabancıya konut satışında rekorlarla kapatacağını söyledi.

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Faruk Akbal, son dönemde batıda güçlenen milliyetçilik akımları ve artan İslamofobi nedeniyle artık yabancıların bu ülkelerde kendilerini rahat hissetmediğini belirterek, "Bu açıdan Türkiye'nin önünde müthiş bir fırsat var. Tarihi boyunca farklı din, dil, milletten insanları kucaklamış bir ülke Türkiye. Bunun değeri de bugünlerde çok daha iyi anlaşılıyor. Değişen bu dünyada Türkiye yabancılar için gerçek anlamda bir çekim merkezi olabilir." diye konuştu.

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