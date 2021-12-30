Otomobil yayaların arasına daldı: 2 yaralı
İstanbul'da "U" dönüşü yapmak isteyen otomobil kazaya neden oldu. Demir ve beton dubaları kıran araç, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Beyoğlu Karaköy'de ticari aracıyla seyir halinde olan sürücü Yaşar Ünlü, yasak olan yerden "U" dönüşü yaptı. Bu sırada arkadan gelen taksi, hızını alamayarak araca çarptı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 11:16
Taksinin çarpmasıyla Ünlü idaresindeki araç, kontrolden çıktı. Demir ve beton dubaları yıkarak kaldırıma çıkan otomobil, yayaların arasına daldı.
Panikle etrafa kaçışan yayalardan 2'si yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.
Yaralıların durumu iyi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız