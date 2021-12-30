SGK borç yapılandırmadan 6 milyar lira tahsilat yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, bu yıl borç yapılandırmaları kapsamında yaklaşık 6 milyar liralık tahsilat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ceylan, kurumun 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine, Kovid-19 salgını gölgesinde bir yılın daha geride kaldığını söyledi.

Salgına ve ekonomik gelişmelere rağmen SGK olarak olumlu bir yıl geçirdiklerini ifade eden Ceylan, "Tüm sigortalılar bazında bu yıl, geçen yıla göre 1,5 milyona yakın bir artış söz konusu. Sigortalı işçiler açısından baktığımızda da yine geçen yıla göre bu yıl 1 milyon artış var." dedi.

Ceylan, yaklaşık 70 milyar lira olması beklenen bütçe açığının yıl sonu itibarıyla 35 milyar lira olmasını öngördüklerini bildirdi.

- 2022'nin daha iyi olması için çalışıyoruz

Yapılandırma konusunda da başarılı bir yıl geçirdiklerini dile getiren Ceylan, "Önemli ekonomik gelişmelere rağmen bugüne kadarki ödemelerde yaklaşık 6 milyar liralık tahsilat gerçekleştirdik." bilgisini verdi.

Ceylan, bu yıl gerçekleştirdikleri olumlu faaliyetleri 2022'de ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, kurumun mali sürdürülebilirliği açısından yeni yılın 2021'e göre daha iyi bir yıl olması için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ayrıca Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödemek için 31 Aralık'ın son gün olduğunu anımsatan Ceylan, "Başvuruda bulunan GSS borçlularının ödeme güçleri yoksa borçlarını sileceğiz ve bu tarihe kadar başvururlarsa faizsiz bir şekilde borçlarını ödeme imkanları var." diye konuştu.