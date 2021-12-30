Gram altın 759 TL'ye yükseldi
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 artışla 759,00 liradan tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 17:53
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.227,00 lira, Cumhuriyet altını 5.023,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 yükselişle 759,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|750,00
|750,20
|758,80
|759,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|4.943,00
|4.964,00
|5.002,00
|5.023,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|684,00
|688,00
|692,20
|696,20
|Lira(Tam) Ziynet
|4.830,00
|4.850,00
|4.888,00
|4.908,00
|Yarım Ziynet
|2.415,00
|2.425,00
|2.444,00
|2.454,00
|Çeyrek Ziynet
|1.208,00
|1.213,00
|1.222,00
|1.227,00