Bakan Özer Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi...Bakanlığın kapısına kilit vuruldu

Özer, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının eğitime dair tüm paydaşlarıyla sürekli görüşme halinde olduğunu ve 1-3 Aralık'ta her kesimi kuşatan çok büyük katılımlı 20. Milli Eğitim Şurası'nı düzenlediklerini belirtti.

TBMM Eğitim Komisyonu üyelerinin tamamını Şura'ya davet ettiklerini hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"CHP davetimize icabet etmedi. 1 Ekim'de Meclisimiz açıldıktan hemen sonra 14 Ekim'de yine Meclisimizin Eğitim Komisyonunun tüm üyelerini Bakanlığımıza davet ettik. Davetimize icabet etmeyen tek parti yine CHP oldu. Dolayısıyla Bakanlığımızın kapıları herkese her kesime her zaman açıktır. Ancak kamuoyunu yanlış yönlendirerek, maksadını aşan emrivaki bir şekilde yapılacak herhangi bir görüşme talebini de karşılamamız beklenmesin."

BAKANLIĞIN KAPISINA KİLİT VURULDU

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun mülakatta elenen öğretmen adayları için MEB'e gelişinden önce bakanlığın kapısına kilit vuruldu.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada perşembe günü saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı'na ziyarette bulunacağını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Milli Eğitim Bakanlığı'na bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada

"Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı yarın saat 13.00'te görüşmek üzere"

ifadelerine yer verdi.