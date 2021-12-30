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Eğitime yönelik tedbirler kapsamında '12 yaş altı' çocukların da aşılanması istendi

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, yüz yüze eğitime ilişkin tedbirler kapsamında birincil aşılanma takvimini tamamlamış kişilerin Kovid-19 hatırlatma dozlarını hızla olması, 12 yaş altı çocuklara, ailenin tercihi halinde aşı imkanı sağlanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Aralık 2021 13:04
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Eğitime yönelik tedbirler kapsamında '12 yaş altı' çocukların da aşılanması istendi

Aydın, eylül ayından bu yana başarıyla ve kesintisiz devam eden yüz yüze eğitimin Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle aksamaması için okullarda alınacak tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Aydın, tüm öğrenci ve eğitim personelinin okul içinde ve servislerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının sıkı şekilde takip edilmesi, okul içinde ateş ölçümü, semptom takibi ve ziyaretçilerde HES kodu sorgusunun titizlikle uygulanmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Personel, aile ya da öğrencide vaka olması ya da temas bulunması halinde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının karantina süreçlerini takibinin önemine dikkat çeken Aydın, gerekli diğer tedbirleri şöyle sıraladı:

" - Yılbaşı tatili nedeniyle, kutlama ve ziyaretlerin küçük gruplar halinde ve kısa süreli yapılması önem arz etmektedir. Kapalı ve kalabalık ortamlarda, maske-mesafe kurallarına uyulmadan yapılacak kutlamalardan özellikle kaçınılmalıdır.

- Aşılanmamış kişilerin hızla tam doz aşılanmaları, birincil aşılanma takvimini tamamlamış kişilerin de hatırlatma dozlarını hızla olmaları sağlanmalıdır. 12 yaş üstü öğrencilerimizin, tam doz aşılarını yaptırmaları önerilmektedir.

- 12 yaş altı çocuklara, ailenin tercihi halinde aşı imkanı sağlanmalıdır.

- Belirti gösteren öğrenci, öğretmen ya da diğer personelin okula gelmeden ilgili sağlık kuruluşuna başvurması zaruridir.

- Her ders bitiminde sınıfların havalandırılması sağlanmalıdır.

- Özellikle, gün içinde çok sayıda temas gerçekleşen kapı kolları gibi özellikli alanlar başta olmak üzere, temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı artırılmalıdır.

- Giriş ve çıkış saatleri başta olacak şekilde, tüm okul binalarında kalabalıkların önüne geçecek tedbirler daha sıkı uygulanmalıdır.

- Okul binalarına, randevusu bulunmayan velilerin ya da 3. şahısların girişine izin verilmemelidir.

- Yemek seanslarının, bölünmüş olarak, sessiz ve hızlı bir şekilde uygulanması faydalı olacaktır.

- Servis, yemek, atölye, kütüphane derslik dışı alanlarda öğrencinin sürekli aynı yere oturması sağlanmalıdır."

Aydın, toplumun salgın konusundaki hassasiyetinin yüz yüze eğitimin devamı konusunda belirleyici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

KAPAT [X]

"Öğretmenlerimizin küresel salgın koşullarında yüz yüze eğitimin devamı konusunda üstün çabası ve öğrencilerimizin tedbirlere disiplinli bir şekilde uyması ülkemizde eylül ayından bugüne kadar yüz yüze eğitimin kesintiye uğramamasını sağlamıştır. Yaygın test uygulamaları ve vakanın ortaya çıkmasından itibaren sıkı bir filyasyon takibi ile Omicron varyantının da benzer bir çaba ile bertaraf edilebileceği kanaatindeyiz. Tüm yetişkinlerin, sosyal hayatlarında çocuklara örnek olacak tedbirleri uygulaması beklenmekte, kamu otoritesinin de tam doz aşılama ve hatırlatma dozu hususlarında daha sıkı uygulamalar içerisinde olması Ankara Eğitim Platformu tarafından önerilmektedir."

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